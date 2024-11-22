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Akbank'tan diş hekimlerine özel kampanya

Akbank, Diş Hekimleri Günü'nü hazırladığı özel kampanyayla kutladı.

Haber Merkezi
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Akbank'tan diş hekimlerine özel kampanya
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Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, 18 Kasım-18 Aralık arasında Axess veya Wings kredi kartlarıyla giyim sektöründe tek seferde 2 bin 500 lira ve üzeri harcama yapan diş hekimleri, 250 lira "chip-para" kazanma fırsatı elde ediyor.

Diş hekimleri, bu özel kampanyanın yanı sıra Akbank'ın yıl boyunca sunduğu "Doktor ve Diş Hekimleri Paketi" ile çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabiliyor.

Paket kapsamında muayenehaneler için özel faiz oranları içeren avantajlı POS fiyatlaması, ilk kez Axess veya Wings kartı alanlara ömür boyu aidat muafiyeti getiren kart aidat muafiyeti, Akbank Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden EFT saatleri içinde ücretsiz işlem imkanı, yeni açılan kiralık kasalar için ilk yıl yüzde 50 indirim, yurt dışında nakit çekim ücretinden muafiyet, Axess veya Wings kartları ile yapılan ilk sigorta ödemelerinde yüzde 10 iade, diş hekimlerine özel kolaylaştırılmış koşullarla "1e1 Bankacılık" hizmetleri ve çift kişilik giriş koduyla Sakıp Sabancı Müzesi'ne ücretsiz giriş ayrıcalıklarından yararlanılabiliyor.

Diş hekimleri, bu ayrıcalıklardan yararlanmak için Akbank Mobil uygulamasındaki Kampanyalar menüsüne girip "Tam Senlik Fırsatlar" programı altındaki "Doktor ve Diş Hekimlerine Özel Fırsatlar" sekmesine tıklayarak programa katılabiliyor.

Akbank, sunduğu bu özel kampanya ve fırsatlarla diş hekimlerinin hayatını kolaylaştırmayı ve finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor.

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