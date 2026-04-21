Akbank'tan KOBİ'lere faizsiz 100 bin liraya varan nakit desteği

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında ilk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'ler, toplamda 100 bin liraya kadar faizsiz nakit imkanına erişebiliyor.

Akbank Mobil üzerinden "Akbanklı olmak istiyorum" adımıyla ilk kez müşteri olan KOBİ'ler, 50 bin lira tutarında 12 ay vadeli faizsiz taksitli ticari krediden yararlanabiliyor.

İlk kez ticari kredi kartı sahibi olan müşteriler ise 50 bin liraya kadar 6 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans imkanından faydalanabiliyor.

Böylece KOBİ'ler, iş kurma veya büyüme dönemlerinde ihtiyaç duydukları finansmana maliyet yükü olmadan erişebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, işletmelerin tüm finansman ihtiyaçlarında yanlarında olmayı stratejik öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Bu yaklaşımın bir yansıması olarak, ilk kez Akbanklı olan işletmeler için bu süreci, anında değer yaratan bir yapıya dönüştürüyoruz. Bu kampanya ile KOBİ'lere, faaliyetlerinin gelişimi için kullanabilecekleri, avantajlı bir finansman imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.