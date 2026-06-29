Akbank’tan ödeme çözümlerinde öncü hamle: Üretken yapay zekâ destekli asistan

Akbank, üretken yapay zekâ teknolojilerini kredili ürünlerin ödeme süreçlerine entegre ederek sektörde ilklerden birini daha hayata geçirdi. Banka, geliştirdiği Agentic yapay zekâ kabiliyetlerine sahip yeni nesil sesli sanal asistan çözümüyle müşterilerine ihtiyaç anında anlık ve kişiye özel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Üretken yapay zekâ destekli, sesli sanal asistan, Akbanklılarla doğal bir sohbet akışı içinde, gerçek zamanlı iletişim kuruyor. Müşterilerin ödeme süreçlerine ilişkin sorularını anlarken, ihtiyaçlarına uygun ödeme seçenekleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme sağlayabiliyor ve Agentic kabiliyetlerle ödeme süreçlerini tamamlayabiliyor. Böylece Akbanklılar, kredili ürünlerine ilişkin ödeme çözümleriyle ilgili tüm ihtiyaçları için destek alıyor. Gerekli durumlarda ise görüşmenin canlı müşteri temsilcisine aktarılması mümkün oluyor.

Çetin Düz: Gelişmiş yapay zekâ teknolojilerini müşterilerimize ödeme süreçlerinde doğru zamanda, doğru çözümle destek olmak için kullanıyoruz

Akbank Kredi İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz, yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Akbank olarak temel önceliğimiz, müşterilerimize ihtiyaç duydukları anda alternatif ödeme çözümleri ile destek olmak ve ödeme süreçlerini daha kolay, hızlı ve yönetilebilir hale getirmek. Bu doğrultuda finansal ihtiyaçlarına destek olmak için kredi çözümleri sunduğumuz müşterilerimizin ödeme süreçlerinde de yanında olmaya devam ediyoruz. Üretken yapay zekâ destekli sanal asistan çözümümüzü de bu anlayışla geliştirdik.

Agentic yapay zekâ kabiliyetlerine sahip, sesli sanal asistanımız, yapılan görüşmeyle müşterilerimizin ihtiyacı olan uygun ödeme alternatifini sunuyor. Bununla birlikte teknolojiyi insan temasının yerine geçen değil, onu güçlendiren bir unsur olarak konumlandırıyoruz. İhtiyaç duyulan durumlarda müşterilerimiz canlı olarak temsilcilerimize yönlendirilerek destek almaya devam edebiliyor.

Bizim için yapay zekâ yatırımlarının değeri, müşteri deneyimini daha erişilebilir, daha sade ve daha öngörülü hale getirmesinde yatıyor. Önümüzdeki dönemde de teknolojiyi sorumlu, güvenilir ve insan odaklı bir yaklaşımla kullanarak ödeme çözümlerinde müşterilerimize daha proaktif ve kişiselleştirilmiş destek sunmaya devam edeceğiz.”

Akbank, müşterilerinin yaşamına değer katan dijital çözümler geliştirmek hedefiyle Agentic sistemler ve üretken yapay zekâ başta olmak üzere yeni nesil teknolojilere yatırım yapmayı sürdürecek.