Akbank’tan uzun soluklu ve fayda odaklı sosyal etki yaklaşımı

Bu çalışmalarla her yıl binlerce gence, sanatsevere, ailelere ve gönüllülere dokunan Akbank’ın kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi ve yeni dönem hedeflerini Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç’tan dinledik.

Şirketinizin öncelikli KSS alanları ve hedefleri neler?

Akbank’ta kurumsal sosyal sorumluluğu, çevresel, toplumsal ve ekonomik etkinin kesişiminde, insanı merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı eğitim, girişimcilik, gönüllülük ve kültür-sanat olmak üzere dört ana başlıkta konumlandırıyor; böylece sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen uzun soluklu bir toplumsal etki alanı oluşturuyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz projelerle toplumun farklı kesimlerine temas etmeyi, farklı ihtiyaçlara duyarlı ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsemeyi öncelikli görüyoruz. Bu çalışmalarla, geçici katkıların ötesine geçen; sürekliliği olan, kapsayıcı ve uzun vadede toplumsal fayda üreten bir etki alanı oluşturmayı amaçlıyoruz.

KSS projelerinizi tasarlarken hangi öncelikleri gözetiyorsunuz?

Akbank olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi tasarlarken, sahada gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesini, uzun vadede sürdürülebilir olmasını ve farklı toplumsal kesimlere erişim imkanı sunmasını önceliklendiriyoruz. Eğitim, gönüllülük, kültür-sanat ve çevresel etki alanlarında yürüttüğümüz çalışmaları; gençlerin, çalışanlarımızın ve iş birliklerimizin aktif katılımına dayanan yapılar olarak ele alıyoruz. Bu sayede projelerimizi tek seferlik destekler yerine, zaman içinde gelişen ve kalıcı fayda üreten modeller olarak konumlandırıyoruz.

Toplumsal fayda projelerinizden biraz bahseder misiniz?

2015 yılından bu yana Şehrin İyi Hali ile gençleri; çevresel meselelerden sosyal kapsayıcılığa, afet yönetiminden hayvan haklarına uzanan farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturuyor, sahada deneyim kazanmalarını ve sorumluluk üstlenmelerini sağlıyoruz. Programın 2025 döneminde, 9 sivil toplum kuruluşu ile iş birliği içinde gerçekleştirilen çalışmalarda çevre, sosyal kapsayıcılık ve hayvan hakları başlıklarına odaklandık; 215 üniversiteden 615 genç, 25 etkinlikte aktif rol aldı.

Akbanklı Gönüllüler programıyla çalışanlarımızın bilgi, deneyim ve emeklerini toplumsal faydaya dönüştürmelerini destekliyoruz. 2012 yılında başlattığımız bu yapı kapsamında bugün 1.000’i aşkın Akbanklı, eğitimden çevreye, sosyal kapsayıcılıktan toplumsal dayanışmaya uzanan alanlarda yürütülen gönüllülük çalışmalarında aktif rol alıyor.

Akbank Gençlik Akademisi ile gençlerin yeni nesil beceriler kazanmasını, değişen iş dünyasına hazırlanmasını ve potansiyellerini geliştirmelerini destekliyoruz. Teknoloji, yetkinlik gelişimi ve kariyer odaklı içeriklerle ücretsiz eğitim ve programlar sunarak gençlerin öğrenme ve gelişim süreçlerine daha geniş ve eşit erişimini amaçlıyoruz.

Ölçeği ve yarattığı etkiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en kapsamlı ileri dönüşüm projelerinden biri olan Dönüşümde Gelecek Var ile Akbank Genel Müdürlük binasının renovasyon sürecinde kullanım dışı kalan birinci sınıf mobilyaları yeniden kullanıma sunuyoruz. Proje kapsamında bu mobilyalar, İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan ileri dönüşüm atölyesinde öğrenciler tarafından dönüştürülüyor ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay’daki okullara ulaştırılıyor. Ayrıca Hatay’daki Bekbele Fatih ilkokul seviyesine taşındı. Bu atöylede çocuklara ileri dönüşüm ve sıfır atık konusunda uygulamalı eğitimler veriliyor.

Güzel Yarınlar Hareketi ile 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesindeki gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel olarak desteklenmesine odaklandık. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da iki yıl boyunca gezici destek merkezimizde yürütülen çalışmalar kapsamında, sanat ve teknoloji odaklı atölyeler, eğitim ve gelişim programlarıyla gençlerin eğitim yolculuklarında yalnız hissetmemelerini ve geleceğe umutla bakmalarını desteklemeyi amaçladık.

Projelerinizin topluma ve çevreye sağladığı somut etkiler neler?

Akbank olarak kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı, sahada karşılığı olan ve uzun vadeli etki yaratan sonuçlar üretmek üzere kurguluyoruz. Gönüllülükten eğitime, kültür-sanattan çevresel etkiye uzanan bu çalışmalar, topluma ve çevreye farklı boyutlarda somut katkılar sağlıyor.

Şehrin İyi Hali kapsamında bugüne kadar 22 bini aşkın üniversite öğrencisi gönüllülük deneyimi kazanırken, Akbanklı Gönüllüler aracılığıyla 1.000’i aşkın çalışan topluma katkı projelerinde aktif rol aldı. Bu yapı, gönüllülüğü tek seferlik bir faaliyet olmaktan çıkararak sürekliliği olan bir katılım kültürüne dönüştürüyor.

Akbank Gençlik Akademisi ile Türkiye’deki 208 üniversitenin tamamından 258 bini aşkın öğrenci, farklı eğitim ve gelişim programlarından faydalandı; bu sayede gençlerin iş dünyasına ve toplumsal hayata daha donanımlı katılımına katkı sağlandı.

Dönüşümde Gelecek Var projesi kapsamında bugüne kadar 17 bini aşkın okul mobilyası üretilerek 1029 okula ulaştırıldı, 190 bini aşkın öğrenci yenilenmiş sınıflarda eğitim görmeye başladı. Proje kapsamında mobilyaların ileri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilmesiyle yeni üretim ihtiyacı azaldı. Böylece 406 ton karbon salımı engellendi, 6 milyon litre su tasarrufu sağlandı.

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile iki yıl boyunca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da gezici destek merkezimizde düzenlenen 1.293 etkinlikle 20.642 gence ulaşıldı. Bu çalışmalarla, gençlerin eğitim ve sosyal gelişim süreçlerinde desteklenmesini ve bölgedeki iyileşme sürecine bütüncül katkı sağlanmasını amaçladık.