  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Akbank'tan varlık yönetim şirketlerine kredi satışı
Takip Et

Akbank'tan varlık yönetim şirketlerine kredi satışı

Akbank, takipteki kredi alacak portföyünden satış gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akbank'tan varlık yönetim şirketlerine kredi satışı
Takip Et

Akbank, Kamuyu Aydınlat Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, takipteki kredi alacak portföyünden satış gerçekleştirdiğini açıkladı.

Akbank’ın KAP açıklaması şu şekilde oldu:

“Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1.594 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 317 Milyon TL bedel karşılığında Dünya Varlık Yönetimi A.Ş., Emir Varlık Yönetimi A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır."

Şirket Haberleri
Ömer Koç: Koç Topluluğu’nun vergi payı yüzde 8’e ulaştı
Ömer Koç: Koç Topluluğu’nun vergi payı yüzde 8’e ulaştı
Aselsan 154 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
Aselsan 154 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
Amazon, New York’ta yaklaşık 700 çalışanı işten çıkarıyor
Amazon, New York’ta yaklaşık 700 çalışanı işten çıkarıyor
Tencent’in net kârı yüzde 19 arttı
Tencent’in net kârı yüzde 19 arttı
Siemens üst üste üçüncü kez rekor kırdı
Siemens üst üste üçüncü kez rekor kırdı
GençBizzTech 2026 başlıyor
GençBizzTech 2026 başlıyor