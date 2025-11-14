Akbank'tan varlık yönetim şirketlerine kredi satışı
Akbank, takipteki kredi alacak portföyünden satış gerçekleştirdi.
Akbank, Kamuyu Aydınlat Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, takipteki kredi alacak portföyünden satış gerçekleştirdiğini açıkladı.
Akbank’ın KAP açıklaması şu şekilde oldu:
“Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1.594 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 317 Milyon TL bedel karşılığında Dünya Varlık Yönetimi A.Ş., Emir Varlık Yönetimi A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır."