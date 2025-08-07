Akca Lojistik, üniversite adaylarına lojistik sektöründe kariyer çağrısı yapıyor

Türkiye lojistik sektörü, özellikle son yıllarda dijitalleşme ve e-ticaret alanında yaşanan hızlı gelişmeler sayesinde dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Sektör, Türkiye’deki 100 milyar dolarlık büyüklüğüyle küresel lojistik pazarından yüzde 2,5 pay alıyor ve dünyada 11. sırada bulunuyor. Bu büyümeyle birlikte kaliteli insan kaynağına ihtiyaç da her geçen gün artıyor.

Lojistik sektöründe Türkiye genelinde 10 bin civarında işletme faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 1,7 milyon kişiye istihdam sağlanıyor. Lisans ve lisans üstü mezun oranı %20-25 seviyelerinde. Yabancı dil bilen çalışan oranı ise yaklaşık %20 düzeyinde seyrediyor.

Ayrıca, son 3 yılda kadın çalışan oranının yüzde 9,1’den yüzde 11,2’ye yükselmesi, lojistik sektörünün ekonomik büyümenin yanında, kapsayıcılık açısından da gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor.

"Veri odaklı süreçleri yönetecek profesyonellere ihtiyacımız var”

Müşterilerinin ihtiyaçlarını merkeze koyarak çözüm ortağı olan, izlenebilir ve yenilikçi lojistik hizmetler üreten Akca Lojistik’te nitelikli insan kaynağı, sadece teknik bilgiyle sınırlandırılmıyor. Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlayan her türlü projeye açık olduklarını, sürdürülebilir insan kaynağı politikalarıyla sektörün gelişimine anlamlı katkılar sunduklarını ifade etti. Akça, üniversite tercih döneminin devam ettiği bu günlerde, lojistik alanında ihtiyaç duyulan bölümlere yönelmenin gençler için güçlü bir kariyer fırsatı sunduğunu belirtti.

“Lojistikte yetişmiş, donanımlı insanlara çok ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle endüstri mühendislerine olan ihtiyacımız büyük. İşimiz sayısal veriye dayanıyor. Sistemimizde her gün yüz binlerce kayıt gerçekleşiyor. Bu yoğun datayı yönetmek, veriye dayalı güçlü bir sistem yaklaşımı gerektiriyor. Sistemimizin gelişimi ve optimizasyonunda bilgi teknolojileri ekibimizin katkısı büyük. Dolayısıyla yazılımcılara, mühendislik bakış açısıyla veri odaklı süreçleri yönetecek profesyonellere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Onların da bu sektörü bir kariyer alanı olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Öte yandan yaptığımız iş dikkate alındığında insan unsuru da süreçlerimizin odağında bulunuyor. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu, motivasyonu, kariyer planlamasını yönetmek ve herkesi bir hedef birliği altında toplamak çok önem arz ediyor. Bunu yönetmek için de sosyal bilimcilere özellikle psikoloji ve sosyoloji okumuş arkadaşlarımıza da ihtiyacımız var.”

Akca Lojistik’te liyakat İK politikalarının temelinde yer alıyor

Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde üniversite-sanayi iş birliklerinin büyük önem taşıdığını kaydeden Enes Akça, üniversitelerle çeşitli projeler geliştirdiklerini, kariyer fuarı ve zirvelerinde genç yeteneklerle doğrudan temas kurduklarını belirtti. Akça, İK politikalarına ilişkin şunları kaydetti:

“İnsan kaynakları politikamızı uzun vadeli bir değer ortaklığı olarak görüyoruz. İşe alım ve yetenek yönetimi süreçlerimizde; sektörel tecrübe, analitik düşünme becerisi, operasyonel süreçleri etkin yönetebilme kabiliyeti ve kriz anlarında çözüm odaklı yaklaşım gibi nitelikleri önceliklendiriyoruz.

Liyakat ilkesini kurum kültürümüzün temel taşlarından biri olarak görüyor; doğru kişiyi doğru pozisyona yerleştirmenin yalnızca iş sonuçlarını değil, çalışan bağlılığını da güçlendirdiğine inanıyoruz. Bu yolculuğu, çalışan memnuniyetini önceleyen iç iletişim uygulamalarıyla, motivasyonu artıran programlarla ve terfi ve gelişimi teşvik eden kariyer yolları ile destekliyoruz.”