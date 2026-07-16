Akçansa 2030 stratejisini açıkladı

Akçansa, Heidelberg Materials ile entegrasyonunu güçlendireceği yeni döneme ilişkin 2030 hedeflerini açıkladı.

Şirket, kârlılık, nakit üretimi ve temettü büyümesinde önemli artış hedefleri belirledi.

Şirketin 16 Temmuz 2026 tarihli sunumuna göre, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Hakan Gürdal, CEO'luk görevini ise Tayfun Öneş üstlendi.

Yeni dönemde operasyonel verimlilik, varlık optimizasyonu, Heidelberg Materials ile sinerji ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme öncelikli olacak.

FAVÖK marjı yüzde 25'in üzerine çıkacak

Akçansa, 2025'te yüzde 13,6 olan FAVÖK marjını 2028'de yüzde 20'nin, 2030'da ise yüzde 25'in üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Şirket ayrıca satışlara oranla işletme sermayesini 2025'teki yüzde 11 seviyesinden 2030'da yüzde 10'un altına indirmeyi, nakit dönüşüm oranını ise yüzde 43'ten yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı planlıyor.

2026-2030 döneminde yıllık ortalama net yatırım harcamasının 25-35 milyon euro aralığında tutulması öngörülüyor.

Serbest nakit akışı ve temettü büyüyecek

Akçansa, 2021-2025 döneminde 189 milyon euro serbest nakit akışı ve 93 milyon euro temettü ürettiğini açıkladı.

Şirket, 2026-2030 döneminde serbest nakit akışını yüzde 100'ün üzerinde artırmayı, temettüde ise yıllık bileşik büyüme oranını yüzde 25'in üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Varlık optimizasyonu kapsamında Betonsa'nın hazır beton satış hacminin 2028'e kadar 5 milyon metreküpe çıkarılması planlanırken, Ladik Fabrikası'ndaki yatırım ile yaklaşık 1 milyon ton ilave klinker üretim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

Akçansa ayrıca Betonsa ve liman operasyonlarının olası halka arzını, atıl arazilerin değerlendirilmesini ve Çimsa hisseleri gibi finansal yatırımların optimize edilmesini değerlendirecek.