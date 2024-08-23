Akçansa, sektöründe CEO Water Mandate’i imzalayan ilk Türk şirketi oldu

Etkin su yönetimi prensibiyle faaliyetlerini sürdüren Akçansa, su verimliliği ve kuraklığın önlenmesi konularında uluslararası inisiyatif üstlenen ‘CEO Water Mandate’i imzalayarak sektöründe bir ilke imza attı.

CEO Water Mandate girişimine katılan şirketler; su yönetimi strateji ve performanslarını raporlayarak su konusunda daha güvenli bir geleceğe katkı sağlıyorlar. Deneyim paylaşımı imkanı da sunan bu inisiyatif; su risklerini belirlemeyi ve azaltmayı, suyla ilgili güncel konuları takip etmeyi, su güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı destekliyor.

“Su yönetimi konusu sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde yer alıyor”

Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz daha sürdürülebilir bir gelecek için etkin su yönetimi konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, böylesine değerli bir girişimin imzacıları arasında yer almaktan duydukları memnuniyeti belirtti. Yılmaz; “Gezegenimiz ve geleceğimiz için suyun önemini biliyor; su kaynaklarının verimli kullanılması, döngüsel ekonomi bakış açısıyla geri kazanım oranlarının artırılması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2023 yılında çimento üretim faaliyetlerimizde tüketilen suyun yüzde 92’sini kapalı çevrim sistemlerle tekrar kullandık. Yağmur ve yüzey suyu toplama gibi konularda Su Yönetim Master Planlarımızı hazırladık. İklim değişikliğine uyum planlarımızın önemli başlıklarından biri olan su yönetimi konusu sürdürülebilirlik stratejimizin de merkezinde yer alıyor. Sürdürülebilirliğe gönüllü yapımızla daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.