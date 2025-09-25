Akçansa sürdürülebilirlik performansı ile uluslararası alanda zirvede

  1. Ekonomim
Akçansa, uluslararası sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu Refinitiv’in yaptığı değerlendirmede önemli bir başarıya imza attı. Şirket, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performans puanını Eylül 2025 itibarıyla 88'e yükselterek 132 uluslararası inşaat malzemesi kuruluşu arasında ilk sıraya yerleşti.

‘Gelecek için sorumlu çalışma’ ilkesiyle çevresel ve sosyal etkinin azaltılmasından, toplumsal fayda sağlamaya kadar geniş ve kapsamlı olumlu etki yaratmaya odaklanan Akçansa, sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları ile ödüllendirilmeye devam ediyor.

Şirket, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarından Refinitiv’in yaptığı değerlendirmeye göre çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performans puanını Eylül 2025 itibarıyla 88'e yükseltti. Akçansa böylece 132 uluslararası inşaat malzemesi şirketi arasında ilk sırada yer alma başarısı gösterdi. Refinitiv tarafından yürütülen değerlendirmenin sonucu olan bu puan, en yüksek seviye ESG performansına ve raporlamada yüksek derecede şeffaf yaklaşıma işaret ediyor.

“Daha sürdürülebilir gelecek için çalışmayı sürdüreceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz şunları söyledi:

“Bu başarıda, çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz, toplumsal katkı sağlayan sosyal projelerimiz ve güçlü kurumsal yönetişim yapımızın yanı sıra entegre faaliyet raporu ve sürdürülebilirlik odaklı tüm raporlamalarımızda gösterdiğimiz yüksek şeffaflık seviyemizin çok önemli payı bulunuyor. Ülkemizin en yüksek paydaş değerine sahip sürdürülebilir yapı malzemeleri şirketi olma vizyonu ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu önemli gelişme, motivasyonumuzu yükseltirken, daha iyilerini başarmak üzere omuzlarımızdaki sorumluluğu da artırıyor. Emeği geçen tüm Akçansalıları yürekten tebrik ediyorum."

