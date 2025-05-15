  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Akçansa’ya sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikte başarı ödülleri verildi
Takip Et

Akçansa’ya sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikte başarı ödülleri verildi

Akçansa, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarıyla iki prestijli platformdan toplam dört ödül birden kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Şirket, Bricks4Kidz® Türkiyeiş birliğiyle hayata geçirdiğiSTEM Atölyesi projesiyle, bu yıl 30’uncusu düzenlenen Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri Toplumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi’nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akçansa’ya sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikte başarı ödülleri verildi
Takip Et

Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa, ‘Gelecek için sorumlu çalışma’ ilkesiyle çevresel etkinin azaltılmasından toplumsal fayda sağlamaya kadar geniş ve kapsamlı olumlu etki yaratmaya odaklanıyor. Şirket, Gönüllü Yolculuğum projesi kapsamında 2023 yılından bu yana Bricks4Kidz® Türkiye iş birliğiyle sürdürdüğüve ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine robotik kodlama alanında eğitim verdiği Stem atölyesi çalışmasıyla Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’ndeki toplumsal sosyal sorumluluk kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Akçansa ayrıca iyi sürdürülebilirlik uygulamalarının değerlendirildiği Türkiye İMSAD ‘Geleceğe Yatırım Ödülleri-Özel Sektör 2024’ün tüm kategorilerinde ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Buna göre ödül kazanılan alan ve projeler şöyle oluştu;

- Çevre Alanı: Marmara Adaları Yapay Resif Projesi ile Birincilik Ödülü

- Ekonomi Alanı: Clay4Climate Projesi ile İkincilik Ödülü

- Sosyal Alan: Stem AtölyesiProjesi ile Üçüncülük Ödülü

“Geleceğe değer katan projelerle sürdürülebilirlik yolculuğumuza devam ediyoruz”

Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz,konuya ilişkin şunları söyledi; “Ana iş kollarımızdaki faaliyetlerimizin yanında, içinde bulunduğumuz topluma, çevreye ve geleceğe katkı sunacak çalışmalar hayata geçirmeye önem veriyoruz. Farklı kategorilerde aldığımız bu ödüller, sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda attığımız adımların anlamlı birer karşılığı oldu. Bu önemli başarılarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Paydaşlarımızla birlikte daha güzel bir gelecek için çalışmaya, sektörümüze ve topluma değer katmaya devam edeceğiz."

Global Finance Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2025’ten Akbank’a 7 büyük ödül!Global Finance Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2025’ten Akbank’a 7 büyük ödül!Şirket Haberleri
DE-CIX İstanbul lokasyonunda 2020’den bu yana internet veri trafiği üçe katlandıDE-CIX İstanbul lokasyonunda 2020’den bu yana internet veri trafiği üçe katlandıŞirket Haberleri
Ege Yapı, İzmir’de yeni yatırımlara başladıEge Yapı, İzmir’de yeni yatırımlara başladıŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Golden Global Yatırım Bankası istikrarlı büyümesine devam ediyor
Golden Global Yatırım Bankası istikrarlı büyümesine devam ediyor
Geberit Türkiye, iletişim ve pazarlama alanındaki başarısıyla teşvik ödülü aldı
Geberit Türkiye, iletişim ve pazarlama alanındaki başarısıyla teşvik ödülü aldı
Kerevitaş Ar-Ge Merkezi, SAFER Projesi'nin ilk fazını başarıyla tamamladı
Kerevitaş Ar-Ge Merkezi, SAFER Projesi'nin ilk fazını başarıyla tamamladı
Alibaba'nın karı beklentilerin gerisinde kaldı
Alibaba'nın karı beklentilerin gerisinde kaldı
Enerjisa Enerji'den 1 milyar liralık yeni tahvil ihracı
Enerjisa Enerji'den 1 milyar liralık yeni tahvil ihracı
ABD-Çin geriliminin yumuşaması, kripto piyasalarında pozitif yönlü bir hareket yarattı
ABD-Çin geriliminin yumuşaması, kripto piyasalarında pozitif yönlü bir hareket yarattı