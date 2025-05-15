Akçansa’ya sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikte başarı ödülleri verildi

Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa, ‘Gelecek için sorumlu çalışma’ ilkesiyle çevresel etkinin azaltılmasından toplumsal fayda sağlamaya kadar geniş ve kapsamlı olumlu etki yaratmaya odaklanıyor. Şirket, Gönüllü Yolculuğum projesi kapsamında 2023 yılından bu yana Bricks4Kidz® Türkiye iş birliğiyle sürdürdüğüve ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine robotik kodlama alanında eğitim verdiği Stem atölyesi çalışmasıyla Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’ndeki toplumsal sosyal sorumluluk kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Akçansa ayrıca iyi sürdürülebilirlik uygulamalarının değerlendirildiği Türkiye İMSAD ‘Geleceğe Yatırım Ödülleri-Özel Sektör 2024’ün tüm kategorilerinde ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Buna göre ödül kazanılan alan ve projeler şöyle oluştu;

- Çevre Alanı: Marmara Adaları Yapay Resif Projesi ile Birincilik Ödülü

- Ekonomi Alanı: Clay4Climate Projesi ile İkincilik Ödülü

- Sosyal Alan: Stem AtölyesiProjesi ile Üçüncülük Ödülü

“Geleceğe değer katan projelerle sürdürülebilirlik yolculuğumuza devam ediyoruz”

Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz,konuya ilişkin şunları söyledi; “Ana iş kollarımızdaki faaliyetlerimizin yanında, içinde bulunduğumuz topluma, çevreye ve geleceğe katkı sunacak çalışmalar hayata geçirmeye önem veriyoruz. Farklı kategorilerde aldığımız bu ödüller, sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda attığımız adımların anlamlı birer karşılığı oldu. Bu önemli başarılarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Paydaşlarımızla birlikte daha güzel bir gelecek için çalışmaya, sektörümüze ve topluma değer katmaya devam edeceğiz."