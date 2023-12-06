Akcelep'ten büyümeyi dikey tarımla hızlandırma hedefi

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Faaliyete 25 yıl önce başlayan, 2005 yılından bu yana Ulukent Sanayi Bölgesi’ndeki 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 22 bin metrekarelik tesisinde üretim yapan Akcelep Konserve Fabrikası, başta dikey tarım olmak üzere hammadde tedariki konusunda yapacağı yeni yatırımları ile büyümesini hızlandıracak.

Kurulduğu yıldan bu yana ürün yelpazesini giderek genişleten, uluslararası standartlarda ve dünya trendlerini takip ederek, çeşitli soslar ve közlenmiş ürünler üreten firma, dünya genelinde 35 ülkedeki en büyük süpermarket zincirlerine ve gıda endüstrilerine ihracat gerçekleştiriyor.

Yakın zaman önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nda İhracatını En Çok Artıran Firma Ödülü’nü TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’den alan Akcelep Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Celep, dünya gıda trendlerini takip edip, yerel üreticinin alın terini katma değerli hale getirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Tarıma ve toprağa yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Celep, “2008-2009 yıllarında sera yatırımı yaptık. Dikili bölgesinde jeotermal seramız var. Biz burayı yatırım ortaklığıyla birlikte büyüttük. Şu an takip ettiğimiz farklı tarım yatırımlarımız var. Mesela dikey tarımda da yatırımları takip ediyoruz. Gerenköy, Bergama, Maltepe, Dikili’de üretim yapıyoruz. Bu işte büyük bir tutkumuz var ve yatırımlarımızı tarımla devam ettiriyoruz. Bildiğimiz işe yatırım yapıyoruz. Koşullar zor olsa da üretim çok kıymetli, üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yerelin dokunuşlarını dünyaya pazarlıyoruz”

İnovatif olmaya çalıştıklarını belirten Celep, “Kendi hammaddemizin değerini, yerel dokunuşları fabrikamızda işleyerek bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Türk ürünlerinin uluslararası raflarda yer almasını sağlıyoruz. İşin içine teknolojiyi katarak piyasada olmaya çalışıyoruz. Üretimimizin yüzde 100’ünü ihraç ediyoruz. Tarım ve gıda çok zor bir sektör, farkındayız ancak bu işte büyük bir tutkumuz var. Bu yüzden topraktan kazandığımızı yeni yatırımlarla tekrar toprağa yatırıyoruz. Dünyadaki gıda trendlerin sıkı takipçisiyiz ve kaçırmıyoruz, dünyanın bütün mutfaklarında varız. Meksika, Hindistan, Japonya, Brezilya ve hatta Dominik Cumhuriyeti’nin mutfağına girdik” dedi.

“Bu yıl 20 milyon kavanoz sebze işledik”

Fabrikalarında 165 kişiyi istihdam ettiklerini dile getiren Celep, “Bu bölgede kurulan ilk fabrikalardanız. Şu anda 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl 500 ton kuru domates, 4 bin ton jalapeno biberi, 2 bin ton kapya biber işledik. Bunların hepsini mamul hale getirip kavanozladık. Ürünlerimizi 20 milyonun üzerinde kavanoz, 1 milyonun üzerinde teneke ile ambalajladık. Tenekelerimizin her biri 3 ve 5 kilogramdan oluşuyor. Onun haricinde bir de sos grubumuz var. Oradan da yaklaşık 2 milyon şişe civarında sos işledik. Bu kapsamda iki sene önce bünyemize iç piyasada faaliyet gösteren Yes Chef firmasını ekledik” ifadelerine yer verdi.