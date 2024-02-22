Akcoat, Amerikan Seramik Derneği’nin ilk Türk kurumsal iş ortağı oldu

Kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Akcoat, Amerikan Seramik Derneği’nin (ACerS) ilk Türk kurumsal iş ortağı oldu.

ACerS’in, Akcoat'un geniş bilgi birikimi, teknik uzmanlık ve sektördeki lider konumu ile birlikte çalışmanın, seramik bilimi ve teknolojisindeki gelişmeleri hızlandırmak için ideal bir platform olduğuna inandığına dikkat çeken Akcoat Genel Müdürü Burç Yıldırım, "Türkiye'de seramik ve emaye ürün gruplarında pazar lideri, globalde ise dünyanın en büyük ikinci emaye kaplama üreticisi olarak ACerS ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık, inovasyon ve teknolojiye olan bağlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor. Bu birliktelik, seramik endüstrisinin geleceğini şekillendirmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek adına güçlü bir platform sunacak. ACerS’te kurumsal partner olarak yer alan ilk Türk markası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AcerS kurumsal üyeliğinin seramik, emaye ve cam sektöründe özellikle Kuzey Amerika ülkeleri ile iş birliği ve ticaret olanaklarına katkı sağlayacağının, yeni bağlantılara ulaşmayı kolaylaştıracağının altını çizen Yıldırım, Akcoat’un ABD’de üniversite ve araştırma merkezleri ile ortak yeni ürün geliştirme projeleri üzerinde çalışma imkanları için ACerS ‘in katalizör görevi göreceğini belirtti.

ACerS bünyesinde bulunan akademik yayın altyapısının, araştırmacılarının erişimine açık olacağı için kaynak arama, bilgi alma gibi süreleri de hızlandıracağını söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti: “ACerS tarafından düzenlenen kongre ve fuar gibi etkinliklere katılarak, teknoloji transferi ve nitelikli insan kaynağımıza yatırımlarımızı daha da güçlendireceğiz. Ülkemizin seramik, emaye ve cam sektöründe rekabet ettiğimiz ülkelere göre daha yeni ve rekabetçi ürünler, hizmetler geliştirmesi adına bu iş ortaklığı sektör temsilcilerine önderlik edecek.”

Marcus Fish: Akcoat’un varlığı, ağımıza teknik yetenek kazandıracak

Amerikan Seramik Topluluğu Geliştirme ve Endüstri İlişkileri Direktörü Marcus Fish ise, iş ortaklığı ile ilgili, “Akcoat'un kurumsal partner olarak programımıza katılmasından büyük heyecan duyuyorum. Seramik, pigment, emaye, cam gibi iş kollarındaki Ar-Ge yatırımları, kimyasal kaplamalar sektöründeki kapsamlı uzmanlıkları ile ağımıza zengin bir yenilik ve teknik yetenek kazandıracaklarına inanıyoruz. Bu ortaklığın sektörümüz açısından da heyecan verici gelişmeler ve iş birliği fırsatları getireceğini umuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.