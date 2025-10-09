Akcoat, Sustainable Brands Türkiye 2025’te sürdürülebilir iş modellerini paylaştı

Yaklaşık yarım asırdır, seramik, emaye, cam, yapışmaz dekoratif kaplamalar, pigment ve cam olmak üzere 5 ana ürün grubunda üretim yapan, Türkiye’nin önemli ileri kimyasallar üreticisi Akcoat, 8-9 Ekim 2025 tarihlerinde Swissotel The Bosphorus’ta düzenlenen Sustainable Brands Türkiye 2025 konferansının sponsorları arasında yer aldı.

Activation Hub sahnesinde gerçekleştirilen “The ROI of Sustainability: İyi Büyüme ve Kurumsal Dayanıklılık” başlıklı panele sponsor konuşmacı olarak katılan Akcoat’u, konferansta şirketin Satış Direktörü Ömer Faruk Şen temsil etti. Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Murat Günaydın’ın moderatörlüğündeki panelde Ömer Faruk Şen, sürdürülebilirliğin iş dünyasına, topluma ve gezegene sağladığı geri dönüşleri dinleyicilere aktardı.

“Her ürün, bir sürdürülebilirlik hikayesi”

Konuşmasına, katılımcılara “Şu anda dokunduğunuz herhangi bir ürünün sürdürülebilirlik raporunu hiç okudunuz mu?” sorusunu yönelterek başlayan Şen, sürdürülebilirliğin raporlardaki rakamların ötesinde, günlük hayatımıza dokunan somut iyileştirmelerle anlam kazandığını vurguladı. Akcoat’un B2B iş modelinde yürüttüğü sürdürülebilirlik yatırımlarının çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerini örneklerle paylaşan Şen, ürün ömrünü uzatan teknolojiler ve verimlilik odaklı uygulamaların Akcoat kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Akcoat’un Türkiye’de pazar lideri, dünyada ise ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olduğunu söyleyen Şen, ürünlerinin 65’ten fazla ülkeye ulaştığını ifade etti. Ar-Ge yatırımlarına dikkat çeken Şen şöyle konuştu: “Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde ürünlerimizin ömrünü uzattık, malzeme israfını azalttık, yılda 10 bin ton su tasarrufu sağladık. Geliştirdiğimiz kaplamalar, dayanıklılığı artırırken üretimde enerji ve su tüketimini azaltıyor. İşte sürdürülebilirliğin gerçek ROI’si tam da burada ortaya çıkıyor”

"Bakış açımızla somut finansal değer yaratıyoruz"

Ömer Faruk Şen konuşmasında, ekonomik daralmaların yaşandığı bu dönemde, satış hacimlerinin daraldığına da dikkat çekti. ‘Böyle bir tabloda asıl kritik soru şu’ diyerek yine izleyicilere bir soru soran Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İyi büyüme sadece satışla mı olur, yoksa sağlam temeller üzerine inşa edilerek de sağlanabilir mi? Biz Akcoat olarak bu dönemi bir aynaya bakma fırsatı olarak gördük. Nerede verimlilik yarattık, nerede kayıplar yaşadık, neleri doğru yaptık diye baktık. Ve gördük ki, en küçük adımlar bile en büyük farkları yaratıyor.” Şen, çalışanlarının küçük ama etkili iyileştirmelerinin 2024’te bu kültürden doğan projelerle 680 bin dolar doğrudan getiri sağladığına dikkat çekerek, “Önümüzdeki dönemde 2 milyon doları aşan potansiyel katkı öngörüyoruz. Sürdürülebilir bakış açımızla somut finansal değerler yaratmaya devam edeceğiz. Bu başarı, sahadan gelen önerilerin ekip motivasyonuyla gerçek bir değere dönüşmesi sayesinde mümkün oldu” diye konuştu.