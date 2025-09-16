Akcoat, Zuchex 2025’te sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleriyle öne çıktı

Dünyanın önde gelen kaplama çözümleri sağlayıcılarından Akcoat, 11-14 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar & Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZUCHEX 2025’e katıldı. 35. kez gerçekleştirilen ve Mısır’dan Polonya’ya, Portekiz’den İtalya’ya 100’ün üzerinde ülkeden katılımcının yer aldığı bu fuarda Akcoat; inovatif ürünleri ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü. Emaye, seramik, cam, yapışmaz, dekoratif kaplamalar ve pigmentler gibi geniş ürün yelpazesini fuarda tanıtan şirket, mutfak gereçlerinde sağlıklı, çevreye duyarlı ve yenilikçi çözümlerini binlerce ziyaretçiyle paylaştı ve sektördeki öncü rolünü pekiştirdi.

Akcoat, Turmalin kaplama teknolojisiyle geliştirdiği yeni ürünü IonGuard Tourmalin Shield’in lansmanını da bu fuarda gerçekleştirdi. Turmalin taşının iyileştirici enerjisinden ve doğal dayanıklılığından ilham alınarak geliştirilen bu kaplama, pişirme gereçlerinde yüksek performans, homojen ısı dağılımı ve estetik bir görünüm sunuyor. Doğal iyon etkisi ile sağlıklı pişirme deneyimi sunan IonGuard Tourmalin Shield, 4 kata kadar daha uzun yapışmazlık ömrü ile kalıcı bir performans sunuyor.

‘Sektörün geleceğine yön veren çözümler sunuyoruz’

Akcoat Genel Müdürü Vekili Ömer Semiz, Zuchex’in sektörün yenilikçi yüzünü ortaya koyan en önemli buluşma noktalarından biri olduğunu vurguladı. Semiz, fuarda sergilenen çözümlerle birlikte Akcoat’un sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı yaklaşımının öne çıktığını belirterek, “Dünya genelinden sektör temsilcileriyle bir araya gelerek; emaye, seramik kaplama, dijital baskı mürekkepleri, cam, yapışmaz ve dekoratif kaplamalar ile çevre dostu mutfak ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Bu buluşmalar yalnızca en yeni teknolojilerimizi paylaşmamızı değil, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendirecek iş birliklerine kapı aralamamızı da sağlıyor. Akcoat olarak, çevreye olan etkimizi en aza indiren inovatif projeler geliştirerek liderliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Semiz ayrıca, Ar-Ge’nin Akcoat için yalnızca bir yatırım kalemi değil, geleceğe verilen güçlü bir söz olduğunu ifade ederek, “Küresel ölçekte rekabet gücümüzü artırmak ve sürdürülebilir

büyümeyi sağlamak için sektörün geleceğine yön veren yenilikçi çözümleri her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz” diye konuştu.