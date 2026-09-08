Akcoat’tan seramik mürekkep atıklarından metal geri kazanımına yönelik proje

Akkök Holding iştiraklerinden Akcoat, sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi odaklı çalışmalarına Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen MAJESTIC Projesi ile devam ediyor. Avrupa Birliği tarafından Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) kapsamında, Valencia Bölgesi 2021-2027 Programı çerçevesinde finanse edilen proje, Akcoat koordinasyonunda; Jaume I Üniversitesi İleri Malzemeler Enstitüsü (INAM-UJI) ile Seramik Teknoloji Enstitüsü (ITC) ortaklığında yürütülüyor.

Proje, seramik sektöründe ortaya çıkan mürekkep atıklarının işlenmesi yoluyla seramik mürekkeplerinde kullanılan pigmentlerde bulunan metallerin geri kazanılmasına odaklanıyor. Seramik karo dekorasyonunda kullanılan mürekkeplerden kaynaklanan ve kobalt gibi kritik ham maddeler arasında değerlendirilen metallerin yanı sıra demir ve bakır gibi ağır metalleri içeren atıkların yönetimi, sektörün önemli sorunlarından biri olarak öne çıkıyor.

Proje kapsamında, seramik pigmentlerin kristal yapısını parçalayarak metal iyonlarını ayırabilecek ve ardından bu metalleri elektrokimyasal çöktürme yoluyla geri kazanabilecek teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede çevresel etkinin azaltılması, birincil ham maddelere olan bağımlılığın düşürülmesi ve seramik sektöründe döngüsel ekonomi modeline geçişin desteklenmesi amaçlanıyor.

Seramik sektöründe döngüsel ekonomi

Seramik mürekkebi üretimi ve seramik karo dekorasyon süreçlerinde ortaya çıkan mürekkep atıkları, mevcut teknolojilerle seramik sektörü içinde henüz geri kazanılamıyor. Büyük ölçüde ağır metaller içeren seramik pigmentlerden oluşan bu atıklar, sektör açısından hem çevresel hem de endüstriyel bir zorluk oluşturuyor.

Bu soruna çözüm geliştirmek amacıyla MAJESTIC Projesi kapsamında, elektroliz ve elektrodepozisyon süreçleri yoluyla metallerin ayrıştırılmasını sağlayacak elektrokimyasal hücreler gibi ileri teknolojilerin geliştirilmesi araştırılıyor. Bu yenilikçi çözüm sayesinde atıklarda bulunan değerli metallerin geri kazanılması hedefleniyor. Proje ayrıca geri kazanılan metallerin, yeni nesil “cool pigmentler” olarak adlandırılan ve yüksek güneş yansıtıcılığına sahip pigmentlerin sentezinde ham madde olarak yeniden üretim döngüsüne kazandırılmasını araştırıyor. Bu pigmentler, yüzeylerin aşırı ısınmasını önlemeye ve kentlerdeki ısı adası etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Kentlerde asfalt ve binalar gibi yüzeylerin ısıyı emerek biriktirmesi, çevredeki bölgelere kıyasla daha yüksek sıcaklıkların oluşmasına ve “ısı adası” etkisine yol açabiliyor. MAJESTIC Projesi kapsamında geliştirilecek yüksek güneş yansıtıcılığına sahip pigmentlerin ise yüzeylerdeki ısı birikimini azaltarak bu etkinin sınırlandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Bilimsel bilgi ile sektör deneyimi buluşuyor

AKCOAT koordinasyonunda yürütülen MAJESTIC Projesi, Jaume I Üniversitesi İleri Malzemeler Enstitüsü (INAM-UJI), Seramik Teknoloji Enstitüsü (ITC) ve seramik mürekkebi sektörünün önde gelen şirketlerinden AKCOAT’ın iş birliğini bir araya getiriyor. Üniversite bünyesindeki bir araştırma enstitüsü, bir teknoloji enstitüsü ve sektörün önde gelen şirketlerinden birinin ortaklığı; bilimsel bilgi üretimi, teknik doğrulama ve pazar odaklı yaklaşımın aynı projede buluşmasını sağlıyor. Bilimsel araştırmayı uygulamalı geliştirme ve teknoloji transferi yetkinlikleriyle buluşturan bu iş birliği, inovasyon sürecini güçlendirirken geliştirilen çözümlerin olgunlaşmasını, uygulamaya aktarılmasını ve ticarileştirilmesini destekliyor.

Proje, Ivace+i Innovación tarafından oluşturulan iki Uzmanlaşmış Stratejik İnovasyon Komitesi’nin (CEIE) sonuç ve önerileriyle de uyum gösteriyor. Döngüsel Ekonomi Komitesi kapsamında yapılan öneriler, atıkların daha etkin şekilde azaltılmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlayacak yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini öne çıkarıyor. Sürdürülebilir Yaşam Alanları komite önerileri ise daha sürdürülebilir malzeme ve yapı sistemlerinin hayata geçirilmesini; bu kapsamda “cool pigmentler” esas alınarak geliştirilen mürekkepler gibi yenilikçi çözümlerin kullanımını destekliyor.

MAJESTIC Projesi ayrıca, Valencia Bölgesi Sanayi, Turizm, İnovasyon ve Ticaret Bölgesel Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Valencia Bölgesi Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi’nin (S3) temel stratejik öncelikleriyle de örtüşüyor.