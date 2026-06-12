Akcoat'un içme suyu güvenliğine yönelik Ar-Ge çalışmaları Paris'te dikkat çekti

Yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle, seramik, emaye, yapışmaz dekoratif kaplamalar, pigment ve cam olmak üzere 5 ana ürün grubunda üretim yapan, dünyanın önde gelen ileri kimyasal kaplama malzemeleri üreticilerinden Akcoat, Paris’te gerçekleşen 26. Uluslararası Emaye Üreticileri Kongresi'ne, Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Çiçek, Ar-Ge Direktörü Selçuk Bulut Yazan, Performans Kaplamaları Satış Direktörü Ahmet Madenli, Kalite ve Sürdürülebilirlik Müdürü Ayşe Tunalı ile emaye satış ve Ar-Ge ekiplerinden uzmanların yer aldığı geniş bir heyetle katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden emaye üreticileri, tedarikçileri, araştırmacıları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren kongrede şirket, Avrupa Birliği'nin 2050 çevre ve sürdürülebilirlik hedefleriyle doğrudan ilişkili olan ‘İçme Suyu Direktifi'ne Uyumlu Emaye Kaplamaların Geliştirilmesi’ ve ‘Antifouling Cam-Seramik Kaplamaların Geliştirilmesi’ başlıklı iki önemli Ar-Ge çalışmasını sektör profesyonelleriyle paylaştı.

İçme suyu güvenliğine yönelik yeni nesil emaye sistemleri

Akcoat Ar-Ge Direktörü Selçuk Bulut Yazan’ın tanıttığı ilk çalışmada, Avrupa Birliği'nin ECHA ve EEA iş birliğiyle yürüttüğü İçme Suyu Direktifi kapsamında yayımlanan güncel düzenlemeler ve bu düzenlemelerin sektöre etkileri ele alındı. Akcoat, İçme Suyu Direktifi (DWD) ile uyumlu olarak geliştirdiği yenilikçi emaye kaplama sistemlerini, akredite laboratuvarlarda elde edilen test sonuçlarıyla birlikte katılımcılarla paylaştı. Çalışmada, içme suyu ile temas eden ürünlerde güvenlik ve mevzuata uyum konularına yönelik geliştirilen çözümler aktarılırken, gelecekte hayata geçirilmesi beklenen regülasyon değişiklikleri ve sektörün bu değişimlere uyum sağlayabilmesi için atılması gereken adımlar da değerlendirildi.

Çevre dostu teknolojilerle sürdürülebilir çözümler

Kongrede gerçekleştirilen ikinci sunumda ise Akcoat Emaye Ar-Ge Uzmanı Sinan Daloğlu, Akcoat’ın Avrupa Birliği’nin 2050 suyu koruma, çevreyi koruma ve insan sağlığını koruma hedefleriyle uyumlu olarak geliştirilen ‘İnorganik ve Çevre Dostu Antifouling Cam-Seramik Kaplama Sistemi’ başlıklı çalışmayı katılımcılarla paylaştı. Sektöre önemli bir mesaj niteliği taşıyan çalışmada, yüzey modifikasyonu ile kazandırılan süper ıslanabilirlik özelliğinin, akışkan su ortamlarında organizmaların yüzeye tutunmasını engelleyebildiği gösterildi. Böylece, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çevresel ve insan sağlığı açısından riskler taşıyan biyosit bazlı kir tutmaz kaplamalara alternatif olarak, çevre dostu, inorganik ve uzun ömürlü bir kaplama teknolojisi ortaya konuldu. Sürdürülebilir kaplama çözümlerine getirdiği yenilikçi yaklaşım sayesinde dikkat çeken çalışma, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Akcoat, Ar-Ge odaklı çalışmalarıyla içme suyu güvenliği, sürdürülebilirlik ve yüksek performansı bir araya getiren çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.