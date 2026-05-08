Akenerji yılın ilk çeyreğinde 389 milyon lira net kar elde etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji bu yılın ilk çeyreğinde 4,7 milyar lira satış geliri elde etti.

Şirket bu dönemde ayrıca, 180 milyon dolar tutarındaki anapara kredisinin 27 Mart'ta dolan vadesinin 1 yıl uzatılması konusunda Yapı Kredi Bankası ile anlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım, ilk çeyreğin Türkiye elektrik piyasası açısından özgün bir konjonktürde geçtiğini bildirerek, "Yılın başından itibaren güçlü seyreden hidrolojik koşullar ki yalnızca şubat ayındaki yağış miktarı 2010'dan bu yana rekor kırdı .Geçen yılın aynı dönemine göre, barajlı HES üretimini yüzde 70, toplam hidroelektrik üretimini ise yüzde 60 oranında artırdı. Bu arz bolluğu, doğal gaz tarifelerindeki yüzde 24'lük artışa karşın Piyasa Takas Fiyatları'nı lira bazında yüzde 21, dolar bazında ise yüzde 33 aşağı çekti." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, düşük fiyat ortamının doğal gaz santrallerinin ekonomik çalışma koşullarını kısıtladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Düşük fiyat ortamı, doğal gaz santrallerinin ekonomik çalışma koşullarını da kısıtladı, bu durum yalnızca Akenerji için değil, portföyünde doğal gaz santrali bulunan diğer elektrik üreticileri için de geçerliydi. Bununla birlikte, güçlü hidrolojik koşullardan optimum seviyede yararlandık. Çeşitlendirilmiş üretim portföyümüz hidroelektrik, doğal gaz, rüzgar ve artık güneş tam da böyle dönemlerde değerini kanıtlıyor. Hidro santrallerimiz bu çeyrekte güçlü bir performans sergileyerek termik taraftaki kısıtı önemli ölçüde telafi etti ve konsolide finansal sonuçlarımıza olumlu katkı sağladı."

Akenerji Mali İşler Direktörü (CFO) Özge Özen Aksoy da, "4,7 milyar lira satış gelirimiz ve 598 milyon lira FAVÖK'ümüz, piyasa koşullarına rağmen üretim ve ticari operasyonlarımızdaki istikrarın devam ettiğini ortaya koyuyor. 2026'nın tamamında üretim verimliliği, ticari faaliyetlerin genişlemesi ve finansman yapısının güçlendirilmesi odaklı stratejimizle finansal performansımızı daha da iyileştireceğimize inanıyoruz. Proaktif nakit ve borç yönetimimiz sayesinde finansal esnekliğimizi sürdürüyor, önümüzdeki dönemlerde de bu disiplini korumayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.