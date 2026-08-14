Akenerji yılın ilk yarısında 666.6 milyon TL net kâr açıkladı

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Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ’in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji 2026 yılının ilk yarısında 7.2 milyar TL satış geliri elde etti. Şirketin FAVÖK'ü 642.2 milyon TL, net kârı ise 666.6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket bu dönemde, Erzin'deki 7.79 MW gücündeki güneş enerjisi yardımcı kaynak santralini (Erzin GES) devreye alarak üretime başladı ve Adıyaman’daki Burç Bendi HES için 10.5 MW ilave kapasiteli yüzer güneş enerjisi santrali başvurusunu gerçekleştirdi. Ayrıca 180 milyon dolarlık kredisinin vadesini Mart 2027'ye erteleyerek finansal esnekliğini korudu.

Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım, “2026 yılının ikinci çeyreğinde, geçtiğimiz yıl yaşadığımız kuraklığın aksine, son 10 yılın en sulak dönemlerinden birini geçirdik. Havzalarımızdaki yüksek su seviyeleri ve buna bağlı olarak artan hidroelektrik üretimi, serbest piyasa elektrik fiyatları üzerinde belirgin bir aşağı yönlü baskı oluşturdu. Gerileyen piyasa fiyatları da Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimizin, yıl içinde planladığımız büyük bakım çalışmasına girmeden önce, oldukça sınırlı kapasitede çalışmasına yol açtı" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bununla birlikte bu dönemi, portföyümüzü güçlendirecek stratejik adımlar için değerlendirdik: Erzin'deki güneş enerjisi yardımcı kaynak santralimizi devreye aldık ve Burç Bendi HES'imize ilave 10.5 MW'lik yüzer güneş kapasitesi için başvurumuzu gerçekleştirdik. Çeşitlendirilmiş üretim yapımız hidroelektrik, doğal gaz, rüzgâr ve artık güneş kısa vadeli dalgalanmalara karşı bizi korurken, uzun vadeli hedeflerimizden taviz vermeden ilerlememizi sağlıyor.”

‘Finansal disiplinimizi sürdürüyoruz’

Akenerji CFO'su Özge Özen Aksoy ise “Sulak yılın piyasa fiyatları üzerindeki baskısı ve Erzin'deki planlı bakım çalışması nedeniyle ikinci çeyrekte FAVÖK'ümüz sınırlı kaldı. 2026 yılının ilk yarısında hidroelektrik üretimimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kattan fazla artış göstererek, gerileyen piyasa fiyatlarının yarattığı baskıyı dengeledi. Ayrıca proaktif borç yönetimimiz sayesinde 180 milyon dolarlık kredimizin vadesini Mart 2027'ye taşıyarak finansal esnekliğimizi koruduk. Yılın ikinci yarısında üretim çeşitliliğimizin ve ticari operasyonlarımızın katkısıyla performansımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.