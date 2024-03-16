Akenerji’den 5 milyar lira net kâr

Türkiye’nin önde gelen enerji üreticilerinden Akenerji, 2023 yılı finansal sonuçlarını duyurdu. Karbon salımı düşük kaynaklardan biri olan doğal gazın yanı sıra hidroelektrik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten toplam 9 santralle bin 224 MW’lık kurulu güce sahip olan Akenerji, nakit yaratımına yönelik güçlü performansıyla 2023 yılında 23,7 milyar TL satış geliri, 2,8 milyar TL FAVÖK ve 5 milyar TL net kâr açıkladı.

Şirket, vadesi gelen kredi geri ödemelerinin yanı sıra, 2024 yılında vadesi dolacak 35 milyon dolarlık kredi geri ödemesini de 2023 yılında yaparak dolar bazlı borçluluk durumunu son yılların en düşük seviyesine indirdi. Akkök Holding şirketlerinden Akenerji’ye güçlü nakit akışı sağlayan etkenler arasında, toplam elektrik üretimindeki 2022’ye kıyasla yüzde 7,6’lık artış ve Avrupa pazarındaki elektrik ticaretinden elde ettiği gelirler öne çıktı.

“Başarılı bir yılı geride bıraktık”

Yıllık finansal sonuçlarının operasyonel verimliliğin ve finansal sürdürülebilirliğin en önemli göstergesi olduğunu belirten Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, “Operasyonel anlamda önceliğimiz tüm santrallerin piyasa şartlarına göre en verimli şekilde işletilmesidir. 2023 yılında her türlü zorluğa rağmen ülkemize kesintisiz enerji arzı sağladığımız operasyonel verimliliğe ulaşırken bilanço ve nakit akışımızı güçlü tutmayı başardık.” dedi.

“Borçluluğumuzu azalttık”

Akenerji’nin borçluluğunu azaltarak yeni yatırımlar için hareket alanını daha da genişletmeye odaklandığına dikkat çeken Gençer, “Ülkemizde enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaşmaya yönelik politikaların izlendiği bir dönemde operasyonel kâr ve nakit akışı yaratabilme kabiliyetimizi koruduk, vadesinden önce kredi geri ödemesi yaparak dolar bazlı borçluluk durumumuzu son yılların en düşük seviyesine çektik.” diye konuştu.

Kemah HES, Konya biyokütle santrali ve enerji ticareti

Gençer ayrıca, geleceğe yönelik şu mesajları verdi: “Ülkemizin yenilenebilir enerjiye yönelik yatırım hamlesini benimseyen bir rotada ilerliyoruz. Büyüme stratejimizi ve yatırım planlarımızı uluslararası enerji otoritelerinin öngörüleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2035 vizyonunu da içeren ‘Ulusal Enerji Planı’ ile uyumlu bir şekilde biçimlendiriyoruz. Proje geliştirme ve yatırım hazırlık çalışmalarımızın devam ettiği Kemah Hidroelektrik Santrali (HES) projemiz önceliklerimiz arasında yer alıyor. Erzincan’da yer alan ve Türkiye’nin pompaj depolama kabiliyetine sahip en önemli ve en büyük barajlı HES’lerinden biri olan bu proje tamamlandığında, 198 MW’lık kurulu gücüyle yılda ortalama 560 GWh elektrik üreterek Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklardan enerji üretim kapasitesine önemli bir katkı sağlayacak.”

Yapım yönetimi ve işletme bakım hizmetlerini üstlendikleri Konya Biyokütle Enerji Santrali’ni 2023 yılında tamamlayarak işletmeye aldıklarını belirten Gençer, “Hibrit tesisler ile ilgili yayınlanan mevzuat çerçevesinde, Konya Biyokütle Santrali için aldığımız 8.1 MW GES yardımcı kaynak kapasitesinin 3.2 MW kapasiteye sahip birinci fazının montajını tamamladık; 4.9 MW kapasiteye sahip ikinci fazın montaj işlemlerine başladık. Bu yıl içinde bu hibrit tesisi de devreye almayı planlıyoruz.” dedi.

“Bu yıl gelirlerimize katkı sağlamasını beklediğimiz bir diğer yatırımımız ise Ağustos 2023’te kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Hollanda merkezli Aken Europe B.V. isimli şirketimiz olacak” diyen Gençer, “Aken Europe sayesinde Avrupa elektrik ticareti pazarındaki rekabet gücümüzü artırarak ticaret gelirimizi daha da yükseltmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.