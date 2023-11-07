Akenerji'nin cirosu yüzde 40 arttı

Akenerji'den yapılan açıklamaya göre, karbon salımı düşük kaynaklardan biri olan doğalgazın yanı sıra hidroelektrik, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten toplam 9 santral ile 1224 megavatlık kurulu gücü bulunan Akenerji, nakit yaratımına yönelik dikkat çekici performansıyla bilançosunu daha da güçlendirdi.

Bu kapsamda Akkök Holding şirketlerinden Akenerji’nin cirosu, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 13,67 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK'ü de yüzde 16 artış göstererek 1 milyar 646 milyon liraya yükseldi.

Ayrıca Akenerji’nin elektrik üretimi söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla şirketin Türkiye'nin toplam ihtiyacının yaklaşık yüzde 2 buçuğunu tek başına karşılayabilecek üretim kapasitesiyle sektördeki konumunu da teyit etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Finanstan Sorumlu Üst Yöneticisi (CFO) Özge Özen Aksoy, FAVÖK’teki yükselişin, operasyonel verimliliğin ve finansal sürdürülebilirliğin en önemli göstergesi olduğunu belirterek "Akenerji'nin 3. çeyrek sonuçları, finansal yapımızı güçlendirerek faaliyetlerimizi verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütme konusundaki kararlılığımızın ve inovasyon taahhüdümüzün teyidi niteliğinde. Başarılı finansal sonuçlarımız, Akenerji'nin sektörünün önde gelen oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da 150 bin avro sermayeyle Aken Europe B.V.'yi kurarak Avrupa ve çevre ülkelerde elektrik ticaretine yönelik operasyonlarını büyütecek önemli bir adım attıklarına da işaret eden Aksoy, Akenerji’nin, böylece dünyanın en büyük elektrik piyasasında daha güçlü bir şekilde boy gösterebileceğini vurguladı.

Akenerji'nin "Yap-İşlet-Devret" modeliyle gerçekleşen Akasya Akbatı AVM Esco Modeli projesinin de hız kesmeden devam ettiğini aktaran Aksoy, "Akasya ve Akbatı AVM'lerin (alışveriş merkezi) güneş enerjisinden elektrik üretmesini sağlayacak bu projeler, şirketin sürdürülebilir ve çevre dostu kaynaklara yatırım stratejisini destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.