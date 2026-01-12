Akenerji’nin Erzin GES’ini ASUNIM Türkiye kuracak

Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ’in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji, Hatay’daki Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde (Erzin DGKÇ) güneş enerjisi ile üretim portföyünü çeşitlendiriyor. Şirket, Erzin DGKÇ Santrali’nin arazisinin bir bölümünde 7.79 MW gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu için ASUNIM Türkiye ile anlaştı.

Proje kapsamında Akenerji ile ASUNIM arasında; Erzin GES’in mühendislik, tedarik, kurulum ve devreye alma süreçlerini kapsayan anahtar teslim EPC sözleşmesi bugün İstanbul’da imzalandı. Erzin GES’in yılın ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

İmza töreninde konuşan Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım, yenilenebilir enerji ve dönüşüm vizyonuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Doğal gaz, hidroelektrik, rüzgâr, güneşten oluşan dengeli ve çeşitlendirilmiş bir üretim portföyünü yönetiyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının, sistemin ataleti ve arz güvenliği açısından baz yük santralleriyle dengelendiği; bu denge içerisinde doğal gaz santrallerinin hak ettikleri değeri ve rolü yeniden kazandığı bir döneme girildiğine inanıyoruz.

Bu perspektifle, Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’mizi güneş enerjisiyle hibrit bir yapıya dönüştürerek santralimizin iç ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Bu proje, hem santral verimliliğini artıran hem de düşük karbonlu üretim hedeflerimizle uyumlu, somut ve rasyonel bir adım niteliği taşıyor. Hibrit santraller konusundaki güçlü teknik birikimi ve saha tecrübesiyle öne çıkan ASUNİM ile bu projede işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyor, bu alandaki uzmanlıklarına güveniyoruz.”

ASUNIM Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Umut Gürbüz, ASUNIM’in farklı kıtalarda hayata geçirdiği projelerle uluslararası arenadaki gücünü ve güvenilirliğini defalarca kanıtladığını, Akenerji gibi köklü bir enerji şirketinin de kendilerini tercih ettiği için duyduğu mutluluğu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’de bugüne kadar 100 MW’ın üzerinde hibrit GES projesini başarıyla tamamladık. Türkiye’de hibrit projeler alanındaki liderliğimizi yalnızca tamamladığımız MW’larla değil, hayata geçirdiğimiz başarılı örneklerle de ortaya koyuyoruz. Halihazırda RES ve HES tesislerine entegre ettiğimiz 8 adet hibrit güneş enerjisi projesi bulunuyor. Bu proje ile birlikte referans sayımızı 9’a çıkararak hibrit enerji alanındaki güçlü konumumuzu pekiştireceğiz.”