  Akenerji'nin Üretim Genel Müdür Yardımcısı Harun Taş oldu
Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Akenerji'de üretimden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine 6 Ekim itibarıyla Harun Taş atandı.

Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ’in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji’nin üretimden sorumlu yeni genel müdür yardımcısı, enerji sektöründe 20 yılı aşkın iş deneyimi olan Harun Taş oldu. Taş, Akenerji'nin toplam 1224 MW kurulu kapasiteye sahip dokuz enerji santralinin ve iş sağlığı-güvenliği birimlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Harun Taş kimdir?

Lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Harun Taş, kariyerine Norsis Electric-Electro-Mechanic bünyesinde elektrik tesislerinin projelendirilmesi ve kurulum hizmetleri alanında başladı. Ardından Enerjisa ve Statkraft şirketlerinde işletme müdürlüğü görevlerini üstlendi. Taş, 2017 yılından bu yana Sanko Enerji’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

