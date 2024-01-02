Akfen GYO’ya yeni genel müdür

Akfen Holding bünyesinde Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörü olarak görevini sürdüren Ece Demirpençe, Sertac Karaağaoğlu’nun görevden ayrılmasıyla Akfen GYO A.Ş.'de vekâleten Genel Müdür olarak atandı.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamlamış olup, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı mezunu.

İş hayatına 2003-2005 yılları arasında Proje Yönetim A.Ş. bünyesinde Gayrimenkul Geliştirme Danışmanı olarak başlayan Demirpençe, 2005’te Hollanda merkezli Multi Development firmasına geçti. Demirpençe, burada 10 yıl süresince büyük ölçekli, uluslararası gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi alanında sırasıyla Proje Müdür Yardımcısı, Ticari Proje Müdürü, Yatırım ve Operasyonlar Direktörü ve Ticari Direktör görevlerinde bulundu.

2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek online perakende alanında şirketini kurdu ve kendi markası ile girişimcilik ekosisteminde başarılı bir yol aldı. 2023 yılı başında Akfen Holding'de Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlayan Demirpençe, Sertac Karaağaoğlu’nun görevden ayrılmasıyla birlikte 2024 yılı itibariyle vekâleten Akfen GYO Genel Müdürü olarak görevine başladı.