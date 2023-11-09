Akfen, karbon kredisi satışını 3 milyon dolara çıkardı

Güneş, su ve rüzgar olarak sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan 700 MW’lık kurulu güce sahip Akfen Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilir enerji üretimi ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Türkiye ekonomisine de pozitif katkı sağlamaya devam ediyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji, 99 MW gücündeki Denizli rüzgar enerji santrali, 51 MW gücündeki Hasanoba rüzgar enerji santrali ve 30 MW gücündeki Kocalar rüzgar enerji santralinde (RES), çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomiye katkı sağlama hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya imza attı. Şirket, İngiltere merkezli EOS Climate&Energy şirketine gerçekleştirdiği karbon kredisi satışıyla 695 bin 825 dolarlık gelir elde etti.

Böylece Akfen Yenilenebilir Enerji’nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği karbon kredisi satışları toplamda 1.54 milyon ton karbon salımını dengelerken, bu sayede Türkiye ekonomisine yaklaşık 3 milyon dolarlık bir katkı sağladı.

1.54 milyon ton karbon salımı dengelendi

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 700 MW'lık kurulu güçle, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlama hedeflerini sürdürdüklerini kaydetti. Güngör, “Bu bağlamda, Çanakkale'deki rüzgâr santrallerinin toplam 180 MW'lık gücü ile gerçekleştirdiğimiz karbon kredisi satışları, şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki başarısını ve Türkiye ekonomisine olan katkısını gözler önüne seriyor. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz karbon kredisi satışları ile toplamda 1.54 milyon ton karbon salımını dengelemiş ve Türkiye ekonomisine yaklaşık 3 milyon dolarlık katkı sağlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarı, sürdürülebilir enerji yatırımlarımıza olan inancımızın bir göstergesi ve bu alandaki faaliyetlerimize daha da güç katmak için kullanılacak bir kaynaktır.” ifadelerini kullandı.