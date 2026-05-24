Akfen Yenilenebilir Enerji, karbon kredisi satış süreçlerini sürdürüyor

Akfen Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamaya göre, tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 887 megavatlık kurulu güce sahip Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale'deki Üçpınar, Hasanoba ve Kocalar rüzgar enerjisi santralleri (RES) ile Denizli'deki Denizli RES projelerinde karbon kredisi satış süreçlerini sürdürüyor.

Rüzgar, güneş ve sudan oluşan üretim yapısıyla sürdürülebilir enerji alanında büyümesini sürdüren şirket, son yıllarda gerçekleştirdiği karbon kredisi satışlarıyla milyonlarca ton karbon salımını dengelerken, Türkiye ekonomisine de milyonlarca dolarlık ekonomik katkı sağladı.

Türkiye'nin 18 ilinde faaliyet gösteren yenilenebilir enerji santralleriyle son yıllarda önemli ölçüde büyüyen şirket, çevresel etkilerin azaltılması, yerli kaynak kullanımının artırılması ve sürdürülebilir enerji üretimi alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Şirket, karbon piyasalarındaki etkin rolüyle birlikte Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sunmaya devam ediyor.

"Karbon enerjide en önemli alanlardan birisi olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, karbon piyasalarında elde edilen başarının yalnızca ticari bir sonuç olmadığını belirterek, "Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı yalnızca elektrik üretimi olarak değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, çevresel sorumluluk ve ülkemiz adına ekonomik değer yaratma perspektifiyle hareket ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz karbon kredisi satışlarıyla Türkiye'de bu alandaki öncü şirketlerden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Attığımız bu adımların, sektörün geleceği açısından da önemli bir örnek oluşturduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güngör, karbon piyasalarının gelecekte enerji sektörünün en önemli alanlarından biri olacağını aktararak, "Dünyada dönüşen enerji ekosistemi içerisinde karbon yönetimi ve sürdürülebilir finansman artık enerji yatırımlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Biz de Akfen Yenilenebilir Enerji olarak bu dönüşümün merkezinde yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.