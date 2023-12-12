Akfen Yenilenebilir Enerji, kurulu gücünü 860 MW’a çıkartıyor

Akfen Yenilenebilir Enerji, yeşil enerji yatırımlarını hızlandırıyor. Şirket bu kapsamda faaliyette olan rüzgâr enerjisi santrali (RES) projelerinin alanlarına hibrit enerji santrallerinin yapımına başlarken, rüzgârda da kapasite artışı yapıyor. Akfen Yenilenebilir Enerji, 66,25 MWe hibrit güneş enerji santrali ve 92,4 MWe ilave rüzgâr yatırımlarının hayata geçmesiyle şu anda 699 MW olan kurulu gücünü yaklaşık 860 MW’a yükseltecek.

Tedarikçilerle görüşmeler başladı

Tamamı yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan Akfen Yenilenebilir Enerji, 6 adet lisanslı rüzgar ve 1 adet HES projesinde yardımcı kaynak olarak ilgili kamu kurumlarına güneş enerjisi santrali başvurusunda bulunmuştu. Hibrit GES kapasitesi 95,42 MWe olan yatırımlar TEİAŞ ve EPDK tarafından lisanslara işlendi.

Akfen Yenilenebilir Enerji, işletmedeki Üçpınar, Sarıtepe ve Demirciler RES projelerine ek olarak toplam 66,25 MWe kapasite ile ilave hibrit GES kurulumu yapacak.

Bu projelerin ihale süreçleri devam ederken, yatırımın tamamlanmasıyla beraber sürdürülebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik miktarı önemli ölçüde artacak.

Denizli, Çanakkale Üçpınar, Çanakkale Kocalar, Osmaniye Sarıtepe ve Çanakkale Hasanoba RES projeleri ile toplam 92,4 MWe ek rüzgâr kapasitesi artışı planlayan Akfen Yenilenebilir Enerji, enerji analiz çalışmalarında son aşamaya gelirken, türbin üreticileri ile ihale görüşmelerine başladı.

“Ekonomi ve çevreye değer katacak yatırımlar”

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, hayata geçirilecek projelerin enerji sektöründeki karbon ayak izini azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirme yönünde stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Güngör, "Akfen Yenilenebilir Enerji olarak, sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımların önemini her zaman vurguluyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz hibrit GES ve RES projeleri, bu vizyonumuzun en somut örneklerinden bazılarıdır. Yatırımlarımız hem ekonomimize hem de çevremize değer katacak ve yenilenebilir enerjinin ülkemizdeki payını artırmada önemli bir rol oynayacak. Projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte, enerji sektöründeki sürdürülebilir büyüme hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız." diye konuştu.