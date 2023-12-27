Akfen Yenilenebilir Enerji’den 8,6 milyon dolarlık karbon kredisi satışı

Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan ve 700 megavat kurulu güce sahip Akfen Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilir enerji üretimi ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale'de bulunan Üçpınar Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), Hasanoba RES ve Kocalar RES ile Denizli RES projelerinin 2021-2026 yıllarına ait karbon emisyon azaltım kredilerini EOS Climate&Energy şirketine sattı.

Toplam karbon kredisi satışları 11,8 milyon dolara ulaşacak

Söz konusu satış ile 8,6 milyon dolar gelir elde edecek şirketin toplam karbon kredisi satışları 11,8 milyon dolara ulaşacak. Karbon kredisi satış işlemlerinden elde edilen gelir, işletmede olan çevresel sürdürülebilirlik odaklı enerji projelerinin devam eden faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek ve şirketin yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerinin büyütülmesine kaynak sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, karbon kredisi satışından elde edilen gelirlerin Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını genişletme çabalarına önemli destek sağlayacağını belirtti.

Güngör, devamında şunları kaydetti: "Bu başarı, sadece şirketimizin finansal sağlamlığını ve büyüme potansiyelini göstermekle kalmıyor, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında küresel bir lider olma yolunda konumunu güçlendirirken, ekonomimize de önemli bir değer katıyor. Bu da hem ekonomik büyümemizi hem de çevresel hedeflerimizi destekleyecek bir yatırım olacaktır. Bu başarı, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Türkiye'nin enerji sektöründeki dönüşümünde öncü bir rol oynamasının yanı sıra ulusal ekonomimize ve çevre politikalarımıza katkıda bulunmamızı sağlıyor."