Akfen’den 1,8 milyon dolarlık karbon kredisi satışı

Yenilenebilir enerji kaynaklardan üretim yapan 700 MW’lık kurulu güce sahip Akfen Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilir enerji üretimi ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Türkiye ekonomisine de pozitif katkı sağlamaya devam ediyor.

Şirket, Çanakkale’de bulunan 112 MW gücündeki Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali’nde (RES), çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomiye katkı sağlama hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya imza attı. Şirket, İngiltere merkezli EOS Climate&Energy şirketine tek seferde gerçekleştirdiği karbon kredisi satışıyla 1,8 milyon dolarlık gelir elde etti. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği karbon satışlarının miktarı 1,4 milyon tona ulaşırken, bunun Türkiye’ye yarattığı ekonomik değer 2,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Elde edilen gelir işletmede olan çevresel sürdürülebilirlik odaklı enerji projelerin devam eden faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek.

“Her alanda sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, "Enerji sektöründeki liderliğimizi sürdürürken, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik büyüme hedeflerimizi de bir arada tutmayı amaçlıyoruz. Karbon kredisi satışıyla elde ettiğimiz gelir, hem çevresel hedeflerimize olan taahhüdümüzü yansıtıyor hem de Türkiye ekonomisine olumlu bir katkı sağlıyor." dedi.

Enerji sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Güngör, “Günümüzde çevreye verilen zararı minimize etmek adına; karbon salınımlarını azaltmak için şirketlerin ihtiyacı olan karbon emisyonu denkleştirme uygulamasına katkıda bulunuyor olmak, hem daha yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir dünya hedefimize bir adım daha yaklaşmamızı; hem de şirket hedeflerimize uyumumuzu sağlıyor.” ifadelerini kullandı.