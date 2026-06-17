Akıllı gözlüklerde standart değişiyor: Inspecs ve Qualcomm’dan giyilebilir teknoloji hamlesi

Giyilebilir teknoloji pazarında akıllı telefonların yerini alabilecek fütüristik donanımların yarışı hız kazanırken, İngiltere merkezli Inspecs ve Qualcomm güçlerini birleştirdi. Küresel çapta geniş bir dağıtım ağına sahip olan Inspecs, imzalanan stratejik anlaşma kapsamında Qualcomm'un giyilebilir akıllı cihazlar için hayata geçirdiği yeni ekosistem programının ilk resmi ve özel ortağı oldu. Bu hamle, geleneksel gözlük tasarımlarını yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle buluşturmayı hedefliyor.

Snapdragon START programının ilk ortağı oldu

Ortaklığın teknik omurgasını, Qualcomm'un giyilebilir teknoloji üreticilerine anahtar teslim tasarım ve yapay zeka entegrasyonu sunmak için başlattığı yeni geliştirme programı oluşturuyor. Barbour, CAT, Superdry ve O’Neill gibi dev markaların lisanslı gözlük üreticisi olan Inspecs, bu programa dünya genelinde dahil olan ilk gözlük evi unvanını kazandı. Proje sayesinde, normal optik gözlük ve güneş gözlüğü tasarımlarının içine Qualcomm'un yapay zeka işlemcileri ile karma gerçeklik yazılımları entegre edilecek. Böylece kullanıcılar, yüzlerinde ağır ve kaba kasklar taşımak yerine günlük hayata tamamen uyum sağlayan akıllı gözlüklere erişebilecek.

Yapay zeka asistanları günlük hayata entegre oluyor

Anlaşmanın operasyonel stratejisi, akıllı gözlük üretimindeki maliyet ve mühendislik engellerini ortadan kaldırarak pazarın hızla büyümesini amaçlıyor. Qualcomm, donanım mimarisini ve işlemci gücünü sağlarken; Inspecs ise tasarım, ergonomi ve optik üretim kabiliyetlerini devreye sokacak. Geliştirilecek yeni nesil akıllı gözlükler, kullanıcının çevresini görebilen, sesli komutlarla çalışan ve gerçek zamanlı yapay zeka asistan desteği sunan bir yapıda tasarlanıyor. Sektör analizleri, iki dev şirketin bu dikey entegrasyon hamlesinin, giyilebilir teknoloji pazarında uzun süredir eksik olan tasarım ve teknoloji dengesini kalıcı olarak kuracağını gösteriyor.