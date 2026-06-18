Akın Tekstil'in konkordato süreci sona erdi
Akın Tekstil'in konkordato süreci sona erdi. Mahkeme, şirketin feragat başvurusu doğrultusunda dosyanın kapatılmasına karar verdi.
Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS), devam eden konkordato sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato dosyasına ilişkin kararın açıklandığı belirtildi.
Mahkemenin 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşmasında şirketin konkordato talebinin feragat nedeniyle sonlandırılmasına karar verildi.
Mahkeme ayrıca konkordato komiser heyetinin görevlerinin de sona erdirilmesine hükmetti.