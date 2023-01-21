Akiş Boya 67. yılını kutladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Boya sektörünün önemli aktörlerinden Akiş Boya 67. kuruluş yıl dönümünü çalışanlarıyla birlikte kutladı. Altın Ceylan’da gerçekleştirilen gecede, uzun yıllar Akiş Boya’da 10 yıl, 20 yıl ve 30 yıl çalışanlara emek ve sadakatlerinin nişanesi olarak plaket verildi. Gecenin açılış konuşmalarını Akiş Boya Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İyigüllü ve Yusuf İyigüllü gerçekleştirdi. Ali İyigüllü konuşmasında Akiş Boya’nın temelini atan rahmetli babaları Kadri İyigüllü’yü anarken, Akiş Boya’nın geçmişten günümüze geldiği noktalardan bahsetti. Yusuf İyigüllü ise değişim ve dönüşümün altını çizerken gelecek için hazırlanan Akiş Boya imajını vurguladı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İyigüllü ise gecede; endüstri 4.0 ile gelişen ağır boya sanayisindeki inovatif gelişmelerden bahsederken, Akiş Boya ARGE Merkezinde çevreye duyarlı su bazlı ve sürdürülebilir boyaların üretim çalışmalarından da bahsetti.

“Sektörde öncü olduk”

Akiş Boya olarak kaliteli ve dayanıklı boyaların yanı sıra, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, hizmet kalitesi ve ürün yelpazesi ile sektörde öncü bir konumda yer aldıklarının altını çizen Melih İyigüllü, “Akiş Boya, 67 yıldır üreterek ve ülkenin ekonomik konjonktürünün getirdiklerinin ötesinde atılımlar atarak büyümeyi sürdürüyoruz. Amerika’nın en büyük, dünyanın ise en büyüklerinden olan kara bazlı endüstriyel boya üreticisi Carboline ile Lisans anlaşması imzaladık. Markanın Türkiye pazarına girmesiyle Akiş Boya petrokimyadan enerjiye, offshore platformlarından, marin, boru ve terminale aynı zamanda köprü ve otoyoldan su, atık su, metal, maden OEM, vagon ve kâğıt endüstrisine kadar geniş bir alana çözüm sunabilecek bir potansiyele ulaşmış, ürün çeşidini artırdı” ifadelerini kullandı.