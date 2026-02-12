Akiş Boya, farklı kimyasal maddeler üretiminde küresel iş birliklerine hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Akiş Boya, Çinli ve Amerikalı firmalarla boya dışında yüksek teknolojik kimyasallar alanında yeni yatırımlar için görüşmelerini sürdürürken, Bursa’da kurulacak yeni tesislerle yüksek katma değerli üretimi büyütmeyi hedefliyor. İyigüllü Şirketler Grubu İş Geliştirme Müdürü Melih İyigüllü, “Bu yatırımlardan birini Bursa Yenişehir’e, diğerini ise TEKNOSAB’a konumlandırmayı planlıyoruz. Hem teknolojik derinliği hem de katma değeri yüksek kimyasallar öncelik verdiğimiz alanlardan biri” dedi. 40 yılı aşkın tecrübesiyle endüstriyel boya sektöründe faaliyet gösteren Akiş Boya’nın, klasik üretimden yüksek katma değerli alanlara doğru dönüşümünü sürdürdüğünü ifade eden İyigüllü, ileri teknoloji kimyasallar alanında Avrupa, İngiltere ve Ortadoğu pazarlarını hedefleyen bir üretim üssü oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Canlı balık gemileri üretimi Türkiye’ye kayıyor

Akiş Boya’nın iş birliği yaptığı Norveçli firmanın üretimini Türkiye kaydırmasının yeni bir fırsat yarattığını belirten İyigüllü, “Canlı balık gemilerinin kaplama üretimi alanında birlikte çalıştığımız firma, şu anda küçük ölçekli de olsa üretime Türkiye’de başladılar. Bu yıl içinde bu süreç resmiyete dökebilir. Üretimin kademeli olarak Türkiye’ye kaydırılacağını öngörüyoruz” diye konuştu. Küresel belirsizliklere rağmen Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İyigüllü, geçen yıl yalnızca demirbaş ve altyapı yatırımları kapsamında yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı. İyigüllü, “Başladığımız projeleri yarım bırakmamak adına bu yatırımları tamamladık. Bu yıl ise piyasa koşullarına göre hareket edeceğiz. Eğer işler yavaşlarsa yatırımları erteleyebilir, Çinli veya Amerikalı ortaklık projelerine öncelik verebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.