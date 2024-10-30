Akka Kalıp, döngüsel ekonomi ve katma değerle büyüyecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarına yönelik plastik enjeksiyon, parça tasarımı, kalıp imalatı ve talaşlı imalat yapan Akka Kalıp Enjeksiyon, gerekli koşulları sağlayarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen ve kadın girişimcilerin işletmelerini yönetirken belirli standartlara uygunluklarını gösteren TSE-K 645 Kadın Girişimci Belgesi’ni aldı. AKKA Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla çeşitli uygulamalar ve teşvikler bulunduğuna işaret ederek, “Bu belge, kadın girişimcilerin işletmelerinde kalite standartlarını yükseltmelerine ve daha rekabetçi hale gelmelerine olanak tanıyor” dedi.

Kadın girişimciliğinin desteklenmesinin, sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da önem taşıdığını vurgulayan Akıncı, “Kadınların iş dünyasındaki varlığının güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ekonomik özgürlüğünün artması açısından büyük bir adımdır. Kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesi, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için büyük önem taşıyor. Kadınların güçlenmesi, toplumun güçlenmesi demektir” diye konuştu. Kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler Küresel İklim Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imza atarak sürdürülebilirlik ve sorumlu iş yapma konusundaki taahhütlerini de bir adım ileriye taşıdıklarını hatırlatan Akıncı, “Kaydettiğimiz gelişmeleri düzenli olarak raporlayarak hem paydaşlarımızla hem de global iş dünyasıyla şeffaf bir iletişim kurmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Ağır ticari araçlar için hava süspansiyon sistemlerinin plastik parçalarında uzmanlaştıklarını anlatan Nazan Akıncı, yüzde 95 oranında ihracat yaptıklarını, yüzde 50 otomotiv ana sanayi, yüzde 50 aftermarkete ürün verdiklerini anlattı. Kalıp tasarım ve imalatını kendi bünyelerinde yaptıklarını ve pazarda Akka markasıyla yer aldıklarını belirten Akıncı, otomotivdeki değişimi takip ederek dijitalleşmeye odaklandıklarını ifade etti. Nazan Akıncı, plastik malzemenin hafifletilmesi, araç performansını artırıcı, yakıt tüketimini azaltıcı ürünler noktasında Ar-Ge çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürdüklerini kaydetti.