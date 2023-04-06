Akkök Holding, “Kadın Enerjisi’’ projesiyle 1.500 kişiye ulaştı

Akkök Holding iştiraklerinden Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji tarafından hayata geçirilen ‘’Kadın Enerjisi’’ projesi, 1’inci yılında 1.500 kişiye ulaştı. Holdingin enerji grubu şirketlerinin ortaklaşa yürüttükleri “Kadın Enerjisi” projesi kapsamında, Akenerji “Kadın Enerjisi - Kampüste”, SEDAŞ “Kadın Enerjisi - Next” ve SEPAŞ “Kadın Enerjisi - Bi’şey Olmalı” programlarını organize ediyor.

Projeler kapsamında, üniversite öğrencileri, çalışanların ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören kız çocukları ile grup şirketlerindeki kadınların, kariyer yolculuklarını desteklemek amacıyla bir çok farklı çalışma hayata geçirildi. Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Özlem Ataünal, projenin detaylarını paylaştı.

“Kadın Enerjisi’ni Türkiye’ye yayıyoruz”

Ataünal, kadınların sosyoekonomik olarak güçlenmesi ve enerji sektörünün karar mekanizmalarında daha fazla yer almaları gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Gelecekte hem ülkemizde hem de dünyada sürdürülebilir kalkınma için kadınların ekonomiye katılımı olmazsa olmaz. Bu proje ile iş yaşamında kadınların önüne konan engelleri yok etmeye ve onları cesaretlendirmeye çalışıyoruz. “Kadın Enerjisi” projemizin 1’inci yılında toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği konusunda somut adımlar atarak daha fazla kadına ulaştığımız için çok mutluyuz”

Üniversite öğrencileri, enerji grubu şirketlerinin kadın çalışanları ve çalışanların ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören kız çocuklarının eş zamanlı olarak projeden faydalandığının altını çizen Ataünal, “Projemizin 1’inci yılında 1.500 kişiye doğrudan fayda sağladık. Bu sayıyı Türkiye genelinde artırmak üzere projemizin kapsamını genişletmek için kolları sıvadık” dedi.

Akenerji, Kampüste projesiyle 110 öğrenciye ulaştı

Akenerji’nin '’Kadın Enerjisi - Kampüste” projesi, enerji sektöründe kadın istihdamıyla beraber kadın lider sayısını artırmayı ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Yenibirlider Derneği’nin birlikte yürüttüğü Genç Kadın Liderler Programı ve Bahçeşehir Üniversitesi ile UNITAR’ın (Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü) Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi CIFAL İstanbul ortaklığında hayata geçirilen Kampüste projesi kapsamında düzenlenen eğitimlerle toplamda 110 öğrenciye ulaşıldı.

Aldıkları eğitim sonrasında jüriye projelerini sunan öğrencilerden 30’u staj ve mentorluğa hak kazandı. Bu öğrencilerin staj ve mentorluk süreçleri devam ediyor. Eğitimlere katılan ve projesi seçilen 1 öğrenci, Erzin Doğalgaz Çevirim Santrali’nde mühendis olarak işe başladı.

SEDAŞ’ın yürüttüğü “Kadın Enerjisi - Next” projesi ise, kız çocuklarının lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerini seçmelerini teşvik ediyor. İstatistiklere göre her yıl üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan kız öğrencilerin oranı yüzde 18, liselerden mezun olanlar ise yüzde 16 seviyesinde. Next projesi ile bu oranların yükseltilmesi hedefleniyor.

Birinci yılında 5 öğrenciye burs imkanı sağlayan projede, her geçen yıl sayının artırılması planlanıyor. “Next Öğrenci Buluşmaları” ile toplamda 103 öğrenciye ulaşılan projede saha gezileri, uygulamalı teknik eğitimler ve mentorluk yoluyla gelişim hedefleniyor. Programı tamamlayanlara, Akkök Holding’in enerji grubu şirketlerinde işe alımlarda öncelik tanınacak.

Sepaş Enerji’nin liderliğinde Akkök Holding Enerji Grubunda görev yapan başta kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanlara dokunan “Kadın Enerjisi - Bi’şey Olmalı” projesinde, 202 kadınla birebir temas kuruldu.

Proje kapsamında çevrimiçi ve fiziksel olmak üzere “Bi’şey Olmalı Atölye” adı altında atölye çalışmaları düzenlendi. Katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu atölyelerde uzman psikologlar eşliğinde; iş hayatında kadınların maruz kaldığı cam tavan sendromu, ebeveynlik, duygular ve kişinin hayattaki rolleri ile farkındalık geliştirmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Yıl boyunca süren atölyelerden Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji’de görev yapan her iki kadın çalışandan biri yararlandı.

“Bi’şey Olmalı Buluşmaları” adı altında Özlem Ataünal’ın ev sahipliği yaptığı kahvaltı etkinliklerinde bir araya gelen kadın çalışanlar, kadının iş hayatındaki rolü hakkında sohbet etme fırsatı yakaladı.

“Bi’şey Olmalı Talks” etkinlikleriyle, alanında uzman isimlerin konuşmalarını dinlemek isteyen kadın ve erkek çalışanlar çevrimiçi platformlar üzerinden bir araya gelerek, iş hayatını başka perspektiflerden görme fırsatını buldu. Bugüne dek Murat Yeşildere, Evrim Kuran, Özlem Çakır ve Zümra Atalay’ın konukluğuyla gerçekleşen Talks etkinlikleri yaklaşık 1.200 çalışan tarafından takip edildi. Proje kapsamında planlanan mentorluk projesi ise bu yılın ikinci yarısında hayata geçecek.