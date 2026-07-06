Akkök Holding, SAP ve Aktek'ten geleceğin teknoloji liderlerine yatırım

SAP Genç Profesyoneller Programı'nın (Young Professionals Program) 18. dönemi, SAP Partner Aktek Bilişim ve SAP Türkiye iş birliğiyle, genç profesyonellerin eğitim ve kariyer yolculuklarına sunduğu katkılarla yarının iş dünyasını desteklemeyi sürdüren Akkök Holding'in sponsorluğunda hayata geçirildi.

Teknoloji sektörünün liderleri ile genç profesyonellerinin bir araya geldiği program kapsamında seçilen 33 üniversite mezunu genç profesyonel; SAP Business Suite'te Uçtan Uca İş Süreçleri, SAP Integration Suite ile geliştirme, SAP Business AI gibi SAP çözümlerinin yanı sıra kurumsal yapay zekâ ve üretken yapay zeka alanlarında da uzmanlaşma fırsatı bulacak.

2012’den bu yana dünya genelinde 5.000’i aşkın, 2018’den beri de Türkiye’de 450’ye yakın mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı toplam 41 ülkede yürütülüyor. SAP’nin Dijital Yetenek Merkezi (Digital Skills Center) tarafından yönetilen program, işgücüne yeni katılan gençlere geleceğin dijital becerilerini kazandırmayı ve onları SAP ekosistemine hazırlamayı amaçlıyor. Mezunlar, yalnızca teknik eğitim değil, aynı zamanda kariyer planlama, iletişim ve sunum becerileri gibi profesyonel yetkinlikler de kazanıyor.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akkök Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü Aslı Ödiyet, genç yeteneklerle bu değerli süreçte birlikte ilerlemekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Program ortaklarından Aktek Bilişim’in Genel Müdürü Fethi Baytan ile SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve SAP Young Professionals Program Yöneticisi Iris Sánchez Muñoz da katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, programın kapsamı ve genç yeteneklere sunduğu fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Genç yeteneklere yatırım, geleceğin teknoloji liderliğine yatırımdır”

Aktek Bilişim olarak, 2007 yılından bu yana Akkök Holding'in teknoloji dönüşüm yolculuğuna rehberlik ettiklerini, bugün ise farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara uçtan uca bilişim çözümleri sunduklarını söyleyen Aktek Bilişim Genel Müdürü Fethi Baytan, SAP Partner kimliğiyle kurumların dijital dönüşüm süreçlerinde güvenilir bir iş ortağı olmayı sürdürdüklerini belirtti. Baytan program ile ilgili şunları dile getirdi:

“Teknoloji bugün yalnızca şirketlerin operasyonlarını destekleyen bir araç değil; iş yapış biçimlerini, karar alma süreçlerini, müşteri deneyimini ve kurumların geleceğe hazırlanma şeklini doğrudan dönüştüren stratejik bir güç. SAP ekosistemi de bu dönüşümün merkezinde yer alan en güçlü yapılardan biri. Bu program yalnızca teknik bir eğitim yolculuğu değil; genç yeteneklerin iş dünyasını daha yakından tanıması, kariyer vizyonlarını güçlendirmesi ve geleceğin iş modellerine daha donanımlı şekilde hazırlanması açısından önemli bir fırsat. Aktek Bilişim olarak, genç yeteneklerin bu ekosistemde yetişmesini, geleceğin teknoloji liderliğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Dijital dönüşümün sürdürülebilir olması, yalnızca güçlü teknolojilerle değil, bu teknolojileri anlayan, geliştiren ve iş süreçlerine değer katacak insan kaynağıyla mümkün. Gençlerin bu yolculuğuna eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz”

Mezun deneyimleri de paylaşıldı

Etkinlikte konuşan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da genç profesyonellere başarılar dileyerek şunları söyledi: “SAP’nin iş odaklı yapay zeka çözümleri sayesinde sadece veriyi değil, iş süreçlerinin geleceğini de yeniden tasarlıyoruz. Teknik bilginin ötesine geçerek tasarım odaklı düşünme ve yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu alanında yetkinlikler kazanmak, kariyerinizde size gerçek bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Yapay zekanın artık yalnızca analiz yapan bir araç olmaktan çıkıp karar süreçlerinin aktif bir parçası haline geldiği SAP ekosisteminde, veriyi anlamlı değerlere taşıyarak, dijital dönüşümün yeni mimarları olacaksınız. Bugün attığınız bu adımın sizleri, Türkiye’nin küresel ölçekteki teknolojik gücünü daha da ileri taşıyan büyük değişimin bir parçası yapacağına inanıyorum.”

SAP Young Professionals Program Yöneticisi Iris Sánchez Muñoz ise genç yeteneklere eğitim sürecinin kapsamını ve kendilerini bekleyen gelişim yolculuğunu paylaştı. SAP Young Professionals Programı 2018 yılı mezunlarından Berkcan Göktan’ın da program süresince edindiği deneyimleri ve kariyer gelişimine sağladığı katkıları paylaştığı etkinlik, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru-cevap ve networking oturumlarıyla sona erdi.

Yüksek enerji, etkileşim ve verimli paylaşımlarla başlayan program 8 hafta sürecek ve eğitimi başarıyla tamamlayan genç profesyoneller, SAP Uygulama Danışmanı ve SAP Entegrasyon Geliştirici sertifikalarını almaya hak kazanacak.