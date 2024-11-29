Akkök Holding ve Aksa Akrilik’te üst düzey atamalar

Akkök Holding, kimya ve ileri malzemeler alanındaki stratejik büyüme hedefleri kapsamında, kimya şirketlerinin odağını ve büyüme potansiyelini artırma amacıyla Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanlığı’nı kurdu.

Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanlığı’na, 1991 yılından bu yana Akkök Holding’in farklı kademelerinde önemli başarılara imza atan ve 2011 yılından beri Aksa Akrilik Genel Müdürü olarak görev yapan Cengiz Taş atandı. Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Şirketleri, Aksa Akrilik, Akkim Kimya, DowAksa, Akcoat, Epsilon Kompozit ve Ak-Pa şirketlerinden oluşmaktadır.

Aksa Akrilik Genel Müdürlüğü pozisyonuna ise, 26 yıldan bu yana Aksa Akrilik’te pazarlama ve satış alanında birçok başarılı projeye liderlik etmiş olan Aksa Akrilik İş Geliştirme Direktörü Didem Tunçbilek atandı.

Cengiz Taş kimdir?

1966 yılında Bursa’da doğan Cengiz Taş, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1989 yılında Kordsa’da Yatırım Planlama Mühendisi olarak başlamıştır. 1991 yılında Akkök Holding Şirketlerinden Ak-Al Tekstil Sanayii Anonim Şirketinde Bütçe Uzmanı olarak göreve başlayan Taş, aynı şirkette sırasıyla Bütçe Şefi, Bütçe Müdürü, Üretim Koordinatörü, Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 2004-2011 yılları arasında ise Genel Müdür olarak görev almıştır.

2011 yılından tarihinden itibaren Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 1 Ocak 2025 itibarıyla, Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı olarak atanmıştır.

Aynı zamanda Akkök Holding Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev alan Cengiz Taş, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Didem Tunçbilek kimdir?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine Aksa Akrilik’te Teknoloji Mühendisi olarak adım atan Didem Tunçbilek, uzun yıllar boyunca Aksa Akrilik'in farklı departmanlarında görev almıştır.

Mühendislikten ürün geliştirmeye, pazarlama ve satıştan, iş geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede kazandığı deneyimler, onu Aksa Akrilik’in yenilikçi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında başarılı bir lider yapmıştır.

2019 yılından itibaren Aksa Akrilik’te İş Geliştirme Direktörü olarak görev alan Tunçbilek, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Aksa Akrilik Genel Müdürü olarak atanmıştır.