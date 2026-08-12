Akkök Holding'de kurumsal iletişimde yeni görevlendirme

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Profesyonel kariyerine 2000 yılında Alarko Turizm Grubu'nda başlayan Ödiyet, Eczacıbaşı & İş GYO ve Multi Development'ta satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri alanlarında çeşitli yöneticilik görevleri üstlendi. 2014 yılında Akkök Grubu'na katılan Ödiyet, Akmerkez ve Akasya Alışveriş Merkezlerinde Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

2021 yılında Akkök Holding bünyesinde Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başlayan Ödiyet, son olarak Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak görev yapıyordu. Oxford Brookes Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümü mezunu olan Ödiyet, yeni görevinde Kurumsal İletişim Direktörü olarak görevini sürdürecek.