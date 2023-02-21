Akkuyu NGS: Hatay’daki 6.4’lük depremde hasar tespit edilmedi

ANKARA (EKONOMİ)-Akkuyu NGS’den yapılan açıklamada, Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde, NGS sahasında herhangi bir anormallik veya hasar tespit edilemediği bildirildi.

Sahadaki inşaat ve montaj çalışmalarının sürdüğünün belirtildiği açıklamada, inşaatın tüm aşamalarının bağımsız denetim kuruluşları ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu(NDK) tarafından yakından izlendiği kaydedildi.

Akkuyu NGS sahasının, AFAD tarafından hazırlanan “Türkiye Deprem Haritası”nda, deprem bölgeleri sınıflandırmasına göre en güvenli kabul edilen beşinci derece deprem bölgesinde yer aldığı dile getirilen açıklamada, “Bölgede yapılan gözlemlere göre sahanın çevresindeki 50 km'lik alanda gözlem tarihi boyunca, hiçbir büyük ve yıkıcı deprem gözlenmemiştir. Ancak Akkuyu NGS projesinin tasarımı 9 büyüklüğündeki maksimum depremlere göre yapılmıştır” denildi.

Açıklamada, NGS inşaatı sırasında da sismik aktivitelerin düzenli olarak izlendiği kaydedilerek, “Sahanın içinde 2 sismik ölçüm istasyonu bulunmaktadır. 40 kilometrelik bir alanda da 12 tane daha yer almaktadır. İstasyonlardan alınan veriler toplanmakta ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün (KRDAE) Türkiye bilgi işlem merkezine iletilmektedir. Sahadaki sismik aktivitenin analizi, arazi parametrelerini açıklığa kavuşturmak ve doğrulamak için yapılmaktadır. Sahadaki tüm bina ve yapılar, kategorilerine bağlı olarak belirli yüklere uygun şekilde tasarlanmıştır” denildi.

Akkuyu NGS'nin ana bina ve yapıları deniz seviyesinden 10,5 m yükseklikte olduğunu aktarılan açıklamada, “ Akkuyu NGS sahası, deniz seviyesinin 8,63 m yükselmesi durumunda da korunacaktır ” ifadeleri kullanıldı.