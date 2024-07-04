Akkuyu Nükleer/Sezemin: “Türk şirketler, Akkuyu’da 8 milyar dolara yaklaştı”

BESTENİGAR KARA / İSTANBUL

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santralini hayata geçirmek üzere kurulan AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesindeki toplam iş hacminin yaklaşık yüzde 40’ının Türk şirketleri tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

2-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 6. Nükleer Enerji Santralleri Fuarı ve 10. Nükleer Enerji Santralleri Zirvesi esnasında EKONOMİ’ye konuşan Sezemin “Bugüne kadar Türkiye’ye yapılan vergi ödemeleri de dâhil olmak üzere, projedeki yerelleştirme hacmi 7,7 milyar doları aştı” dedi.

350 firma çalışıyor

Akkuyu NGS’nin 11 kilometrekarelik proje sahasında bugün 34 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Projede, yarısı Türk şirketleri olmak üzere 350’yi aşkın firma yer alıyor. “Bu şirketler, malzeme, ekipman ve hizmet tedarik ediyor; çeşitli inşaat ve montaj çalışmaları yürüyor ve şantiye çevresinde ekipman taşıyor. Şantiyelerdeki inşaat malzemelerinin çoğu Türk firmalar tarafından üretildi” diyen Sezemin “Yerli üreticiler projeye yönelik beton karışımı, takviye çubukları çelik yapılar, su yalıtım malzemeleri, boru ve kablo ürünlerini tedarik ediyor” ifadelerini kullandı. Akkuyu NGS projesindeki üretimin önemli bir kısmının yerelleştirildiğini vurgulayan Sezemin “Bazı Türk firmaları, üçüncü güvenlik sınıfında ekipman tedarik etmek üzere lisans aldı. Bu gelişme, hem bizim hem de Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından çok aşamalı bir kontrol süreci gerektiriyor” diye konuştu.

Ana bileşenler Rusya’dan…

Sezemin, projeye yönelik reaktör kapları, buhar jeneratörleri, ana sirkülasyon pompaları, sirkülasyon boru hatları ve türbin ekipmanları gibi ana bileşenlerin Rusya'dan tedarik edildiğini söyledi. “Akkuyu NGS projesinin çalışanları, Türkiye’nin nükleer inşaat alanındaki insan kaynakları potansiyelinin en önemli değeri olacak” diyen Sezemin “Sahadaki çalışma koşullarının sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmasını sağlamak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Santral açıldığında 4 bin kişi çalışacak, 12 milyon kişiye elektrik sağlayacak

Dört güç ünitesi ile toplamda 4 bin 800 megavatlık kurulu güce sahip olacak Akkuyu NGS, ondan fazla ilde 12 milyonu aşkın tüketiciye elektrik sağlayacak. Tam kapasite ile devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek olan santral, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak. Santralin, yılda ortalama 17 milyon tonluk CO2 salımını engellemesi öngörülüyor. Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkânı bulunuyor. Santralin toplam yaşam döngüsü boyunca GSYİH’ya yaklaşık 50 milyar dolarlık katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Santralin işletme döneminde 4 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor…