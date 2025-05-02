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AKLease beşinci kez“Türkiye’nin En İyi İşverenleri” arasına girdi

AKLease, çalışan deneyiminde yarattığı sürdürülebilir başarıyla Great Place to Work® listesinde üst üste beşinci kez yer alarakÖzel Başarı Ödülü'nü kazandı.

Haber Merkezi
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AKLease beşinci kez“Türkiye’nin En İyi İşverenleri” arasına girdi
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Yatırım finansmanına verdiği desteklerleTürkiye ekonomisi için değer yaratan AKLease, Great Place to WorkEnstitüsü tarafından açıklanan “Türkiye'nin En İyi İşverenleri” listesinde bir kez daha yer aldı. Şirket, çalışan deneyimi ve kurum kültüründeki istikrarlı çalışmaları sayesinde üst üste beşinci kez bu prestijli listeye girme başarısını göstererek, Özel Başarı Ödülü almaya da hak kazandı.

Başarısının sırrı, insanı merkeze alan yaklaşımı

AKLease, 2021yılından bu yana her yıl Great Place to Work® sertifikası alarak güvenilir, destekleyici ve insan odaklı bir çalışma ortamı sunmaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odağındaki projeleriyle leasing sektörüne değer katan AKLease, çalışanlarına sunduğu gelişim ve destek imkanlarıyla da iş dünyasında örnek bir kurum olmayı sürdürüyor. Şirket, gelecekte de insanı merkeze alan yaklaşımını koruyarak, daha kapsayıcı, çevik ve yenilikçi bir iş kültürü inşa etmeyi hedefliyor.Üst üste beşinci kez Great Place to Work listesinde yer alarak Özel Başarı Ödülü’nün desahibi olan AKLease, kurumun çalışan bağlılığı ve memnuniyeti konusundaki sürdürülebilir başarısını ve güçlü kurum kültürünü bir kez daha tescillemiş oldu.

“Çalışan deneyimine yatırım yaparak yenilikçi bir şirket olmaya devam edeceğiz”

“Çalışanlarımızın mutluluğu ve gelişimi, AKLease’in başarı yolculuğundaki en önemli güç kaynağı.” diyen AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Great Place to Work listesinde üst üste beşinci kez yer almak ve bu sayede Özel Başarı Ödülü’ne layık görülmek, insan odaklı yaklaşımımızın, birlikte yarattığımız güçlü kurum kültürümüzün bir sonucu. Önümüzdeki dönemde de çalışan deneyimine yatırım yaparak, değişen iş dünyası dinamiklerine hızla uyum sağlayan, yenilikçi bir şirket olmaya devam edeceğiz. Bu güçlü kurum kültürünün oluşmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

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