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AKLease, Körfez’den 30 milyon Euro tutarında kaynak sağladı

AKLease, Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C. (BBK) ile gerçekleştirdiği yeni an-laşma kapsamında, yatırımların finansmanında kullanılmak üzere iki yıl vadeli 30 milyon Euro tutarında kredi temin etti. Körfez bölgesinden sağlanan bu kredi Türkiye’deki reel sektör projelerine kaynak sağlayacak.

Haber Merkezi
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AKLease, Körfez’den 30 milyon Euro tutarında kaynak sağladı
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AKLease, Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C. (BBK) ile yaptığı anlaşmayla yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 30 milyon Euro'luk yeni bir kaynak temin etti.

İki yıl vadeli olarak temin edilen bu kredi, Türkiye’deki reel sektör yatırımlarının finansmanına katkı sağlamayı hedefliyor. Körfez bölgesinden sağlanan bu kaynak, AKLease’in çeşitlendirilmiş fonlama yaklaşımının yeni bir adımı olarak öne çıkıyor.

“Türkiye ekonomisine katkı sunacak her adımı önemsiyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, şunları söyledi:

“Bank of Bahrain and Kuwait ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, uluslararası kaynaklara erişim kabiliyetimizi daha da artırırken, Türkiye ekonomisinin üretim ve yatırım odaklı dönüşümünü destekleme vizyonumuzu da güçlendiriyor. Körfez bölgesinden sağlanan bu yeni kaynak, özellikle yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere stratejik bir enstrüman niteliği taşıyor. Ekonomik sürdürülebilirlik ve sektörel büyüme açısından önemli gördüğümüz bu anlaşmanın, reel sektörün ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişimi kolaylaştıracağına inanıyoruz.”

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