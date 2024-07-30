AKO Grup, 75 bin ton hurda lastiği ekonomiye kazandırıyor

Kullanım ömrü dolmuş lastikler, doğaya atık olarak bırakıldığında binlerce yıl çözünmüyor ve çevreye zarar vermeye devam ediyor. Bunun için atık lastiklerin kullanım ömrünü tamamladıklarında geri dönüştürülmesi büyük önem taşıyor.

Geri dönüştürülmediğinde çevre, sağlık, yanma tehlikesi ve maddi açıdan tehlike arz eden lastikler, geri dönüştürüldüğünde ise çok geniş yelpazede kullanılabiliyor. Avrupa’nın en büyük entegre ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL) geri dönüşüm tesislerinden birine sahip olan AKO Grup, yıllık 75 bin ton lastik atığı ayrıştırılarak yeniden kullanılabilir yarı mamule dönüştürebiliyor. Dönüştürülen atık lastiklerden elde edilen rejenere kauçuk ve çelik gibi sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu nitelikli ham madde olarak üretime kazandırılıyor. Bu sayede, bir yılda 280 bin ton karbon salımını engelleyen AKO Grup, ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor.

“Çevresel etkilere yönelik somut bir adım attık”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, “AKO Grup olarak, iklim krizinin etkilerinin giderek belirginleştiği günümüzde, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yasal yükümlülüklere uyumlu, çevreye duyarlı bütünsel bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu çerçevede kurduğumuz Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Geri Dönüşüm Tesisi’nde, atık araç lastiklerini çevreye zarar vermeden ayrıştırıp farklı alanlarda kullanılabilir hale getiriyoruz. Lastik yaklaşık bin yıl toprak altında yok olmuyor, bu nedenle lastikleri çeşitli işlemlerden geçirerek ayrıştırıyoruz ve ekonomiye yeniden kazandırıyoruz. Ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen granüller, suni çim futbol sahasında zemin malzemesi, yürüyüş yolları, koşu pistleri ve rekreasyon alanlarında yer karosu olarak kullanılıyor. Pirolitik yağ ise jeneratörlerde yakılarak elektrik elde edilmesinde, rejenere kauçuk da otomotiv yan sanayinde ve izolasyon malzemesi olarak tercih ediliyor. Geri kazandırılamayan ÖTL'ler ise yüksek kalorifik değeri ve fosil yakıtlara göre daha az karbon ihtiva etmesi nedeniyle çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılabiliyor.” diye konuştu.