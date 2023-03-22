Akoni Kimya’ya kalite ödülü

Eray ŞEN / OSMANİYE

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) ürettiği endüstriyel yağları iç ve dış pazara sunan, dünya çapındaki firmalar ile tedarikçilik anlaşmaları bulunan Akoni Kimya, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik konularındaki başarısı nedeniyle Kalite Birliği Derneği (KALBİR) tarafından ödüle layık görüldü. KALBİR’in Bursa’da düzenlediği Kalite Zirvesi’nde ‘2022 Yılı Türkiye Kalite Ödülleri sahiplerine sunuldu. Törende, Akoni Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ağaoğlu, ‘Topluma ve Kaliteye Katkı Sağlayanlar’ kategorisinde ödül aldı.

Son dönem çalışmaları ve yeni yatırımları hakkında EKONOMİ’ye bilgi veren Akoni Fabrika Müdürü Ediz Numanoğlu, şirket olarak kalite ödülüne layık görülmekten mutlu olduklarını söyledi. Numanoğlu, ödülün temelinde Akoni Kimya’nın izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik konusundaki sağlam altyapısının bulunduğunu vurguladı.

Bu yıl Akoni Kimya A.Ş.’nin 29’uncu yılını kutladığını, Osmaniye OSB’de üretimini yaptıkları uluslararası Corfin markasının da 2023’de 10’uncu yılını tamamlayacağını ifade eden Numanoğlu, “Bu dönemde Corfin’in kurumsal logosunda değişiklik yaptık. Markanın pazardaki gücünü, 10’uncu yılında yeni logosu ve kurumsal kimliği ile daha etkin hale getirme hedefindeyiz” dedi.

“Yurt dışı talebi karşılamak için yeni yatırım yaptık”

Yeni teçhizat ve makine yatırımları yaptıklarını açıklayan Numanoğlu, “Bir milyon dolar maliyeti olan bu yatırıma özellikle yurt dışından gelen talep artışı nedeniyle karar verdik. Gres üretimiyle alakalı kapasitemizi yüzde 100’ün üzerinde artırıyoruz. Şimdiye kadar özel greslerde aylık 150 tona kadar ürün verebilirken, yeni yatırımımız ile bunu 350 bin tona çıkarabileceğiz” diye konuştu.

Rusya’nın ‘Batı ile arasının bozulması’ sonrası Türkiye’ye ciddi bir yönelimi olduğunu belirten Numanoğlu, “Onlar için ‘güvenli partner’ statüsündeyiz. Tekstilden madeni yağlara kadar çeşitli alanlarda Rusya’dan ülkemize çok ciddi bir talep var. Biz de bu ülke olan işbirliğimizi artırıyoruz. Özellikle gıda sınıfı NSF onaylı, gıda sektörüne verilen özel gresleri tedarik ediyoruz” dedi.

“Gresi adeta pırlanta seviyesinde işliyoruz”

Türkiye’deki sektör firmalarının genellikle motor, hidrolik, kompresör yağları ürettiğini, Akoni olarak bunların yanında, baryum, lityum, kalsiyum gibi ‘çok özel’ greslerin de üretimini gerçekleştirdiklerini kaydeden Numanoğlu, “Genel madeni yağ piyasasının ürettiği kauçuklu greslerde mevcut halimizle çok ciddi tonajlar üretmemiz mümkün. Özellikli greslere ayrı bir parantez açıyorum, çünkü konvansiyonel gresler 7-8 saatlik operasyon sonunda üretimi tamamlanıp doluma geçebilirken, bizde sadece 16 saat pişirme, ardından 8 saatlik soğutma süresi, sonra da özel homojenizatörde saat/1 ton, 400 bar basınçta gresi alma aşaması geliyor. Gresi adeta pırlanta seviyesinde işliyoruz. İç piyasada demir-çelik ve maden sektörlerine yoğun satış yaptığımız özel greslerimizin yanı sıra tekstil sektörünün örgü yağlarını da üretiyoruz” bilgisini verdi.