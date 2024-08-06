Akpa Kimya, Turquality Destek Programı'na alındı

Tekirdağ Muratlı’daki fabrikasıyla Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Akpa Kimya, birçok endüstri kolunda ara mamul olarak kullanılan organik peroksit, başlatıcı, hızlandırıcı ve boya kurutucular üretiyor.

75’ten fazla ülkeye ihracat yapan şirket, küresel pazarda ilk beşte yer alıyor. Ürün yelpazesini her geçen gün geliştiren, pazara yüksek kaliteli ürünler sunan Akpa Kimya, dünya çapında Türk markaları oluşturma hedefiyle yürütülen Turquality Destek Programı'na kabul edildi.

“Hedefimiz globalde yerel olmak”

Konuya ilişkin açıklama yapan Akpa Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan, “27 yıl önce temellerini attığımız Akpa Kimya, bugün dünyanın 75’ten fazla ülkesine ihracat yapan, kimya alanında sektörünün öncü markası konumunda. Yurt içinde ve dışında yaptığımız yatırımlarla hem ülkemize hem de bulunduğumuz ülkelere istihdam sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz ürünlerimizle yaşamın her alanında insanların hayatlarını kolaylaştıracak ürünler üretilmesine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Turquality Destek Programı’na kabul edilerek dünya markası olma yolunda attığımız adımlara bugün bir yenisini daha ekledik. Turquality Destek Programı’na kabul edilmemizde; kaliteli ürünlerimiz, müşteriye özel üretim yapabilmemiz, üstün hizmet anlayışımız, üst seviyede tuttuğumuz iş süreçlerimiz, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve yenilikleri yakından takip ederek hayata geçirmemiz etkili oldu. Önümüzdeki dönemde globalde yerel olmak düşüncemizle yurt dışında daha aktif bir şekilde rol alarak dünya markası olma sürecimizi hızlandıracağız.” şeklide konuştu.