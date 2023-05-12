Akpınar’da düğümü Akyükselen İnşaat çözecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın en büyük sorunlarının başında gelen kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalar devam ederken 10 yılı aşkındır yaşanan sorunlar nedeniyle kördüğüm olan ve çözüm bekleyen Akpınar-1050 Konutlar bölgesi için ilk imza atıldı. İnşaat Müteahhitleri İş İnsanları Derneği (İMSİAD) ve Akyükselen İnşaat’ın çabaları ile Akpınar ve 1050 Konutlar bölgelerinde iki sitenin kentsel dönüşümüne başlanması için bir tören düzenlendi.

Site sakinlerinin hazır bulunduğu törende konuşan İMSİAD ve Akyükselen Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Akpınar Mahallesi’nin kentsel dönüşümünün on bir yılı aşkın bir süredir devam eden bir süreç ve gündem olduğunu söyleyerek, “Süreç biraz uzadı ancak bu yalnızca Akpınar Mahallesi’nin sorunu değil ülkemizin genelinde yaşanan ve düzeltilmesi için yoğun çaba sarf edilen bir durum. Kentsel dönüşüm Türkiye çapında artık bir beka meselesidir, bu konuda da önemli adımlar atılıyor. İnşallah el birliği ile şehirlerimizde doğru, sağlıklı ve sağlam kentsel dönüşümleri sağlayacağız” dedi.

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin doğru ve sağlıklı kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Şeref Demir, “Ülkemizin önemli konularından olan kentsel dönüşümün Bursamızda Akpınar ve 1050 Konutlar bölgelerindeki başlangıcını yapmış olacağız. İnşallah firmamıza ve sizlere yakışır projelerimizi teslim edeceğiz. Bu ay içerisinde inşallah planlarımız da belirli bir noktada netleşmiş olacak ve dönüşüm sürecine başlamış olacağız. İki siteyle başladığımız bu sürece yeni siteleri de eklemek için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.