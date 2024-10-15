Aksa Akrilik, eski makinelerden sosyalleşme alanı inşa etti

Dünyanın lider akrilik elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik, sürdürülebilirlik projelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Onaranlar Kulübü ile iş birliği yaparak, 1982-2019 yılları arasında kullanılan elyaf çekim makinelerinin atıl parçalarından sanatsal bir sosyalleşme alanını hayata geçirdi. Ali Raif Dinçkök’ün sanata olan ilgisi ve atıkların değerlendirilmesine yönelik hassasiyeti, bu projeye ilham vererek öncü rol üstlendi. Yeni sosyalleşme alanı, tüm fabrika çalışanlarının kullanımına açık ve aynı anda 23 kişinin oturabileceği şekilde tasarlandı. Projede, 313 metre boru ve çeşitli makine parçaları kullanılarak yaklaşık 5.5-6 ton malzeme ileri dönüştürülerek yeniden değerlendirildi.

Geçmişten geleceğe ilham

Aksa Akrilik, haftada 4 gün mesai uygulaması ve esnek çalışma imkanları, kariyer gelişimini destekleyen programlar ve çalışan refahını artıran sosyal ve sağlık olanakları ile çalışan bağlılığını güçlendirme yönünde kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Onaranlar Kulübü ile yaptığı iş birliğiyle yeniden değerlendirme ve ileri dönüşüm projeleri ile kaynak kullanımını optimize etmeyi amaçlayan Aksa Akrilik, çevreye olan etkisini en aza indirmeyi hedefliyor. Aksa Akrilik, geçmişi geleceğe taşımakla kalmıyor, aynı zamanda temiz ve yaşanabilir bir dünya için önemli adımlar atılmasına katkı sağlıyor. Sürdürülebilirlik vizyonu ile hayata geçirdiği örnek projelerle toplumsal ve çevresel faydalar sağlamaya devam ediyor.