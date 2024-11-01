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Aksa Akrilik, kompozit üreticisi Epsilon'u alıyor

Aksa Akrilik, havacılık sanayi kompozit üreticisi Epsilon'un yüzde 54'ünü 22.3 milyon dolara satın almak için anlaştı.

Haber Merkezi
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Aksa Akrilik, kompozit üreticisi Epsilon'u alıyor
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Aksa Akrilik, havacılık sanayi için kompozit malzeme üreten Epsilon Kompozit'in yüzde 54'ünü 22.3 milyon dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Aksa Akrilik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Epsilon Kompozit Teknoloji ve Savunma Sanayi'nin yüzde 49'unu elinde tutan BTB Havacılık Yatırım'ın tüm hisseleri 20.2 milyon dolara satın alınması için anlaşma yapıldı.

Şirket ayrıca, Epsilon Kompozit'in yüzde 5 hissesini de NDÇ Holding'den 2.1 milyon dolara almak için anlaştı.

Aksa Akrilik'in ana ortağı Akkök Holding, malzeme alanında üretim kabiliyetlerini artıracak şirketleri satın almayı değerlendirdiğini Mayıs ayında açıklamıştı.

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