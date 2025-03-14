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Aksa Akrilik, Türkiye’nin en yüksek kredi notuna sahip şirketleri arasında yerini aldı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik’i yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu “AAA (Tr) - (Stabil Görünüm)” olarak belirledi. Yeni değerlendirmeyle birlikte, Aksa Akrilik, Türkiye’nin en yüksek seviyede yatırım yapılabilir kredi notuna sahip şirketleri arasında yer aldı.

Haber Merkezi
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Aksa Akrilik, Türkiye’nin en yüksek kredi notuna sahip şirketleri arasında yerini aldı
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Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, JCR Eurasia Rating tarafından yapılan derecelendirmede, sağlıklı finansal yapısı vegüçlü kredi ödeme kapasitesi ile yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisindeki şirketler arasındaki yerini aldı.

JCR Eurasia Rating; Aksa Akrilik’inUzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu’nu“AAA (Tr)” olarak belirlerken, bu değerlendirme Aksa Akrilik’in güçlü finansal yapısını ve yüksek kredi ödeme kapasitesini bir kez daha teyit etti. Ayrıca, şirketin kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki güvenilirliğine de dikkat çekildi.

"Küresel pazardaki liderliğimizle büyümeye ve yatırımcılarımıza değer katmaya devam edeceğiz"

Aksa Akrilik Genel Müdürü Didem Tunçbilek, “Bu değerlendirme, şirketimizin güçlü finansal yapısını ve sürdürülebilir büyüme stratejisini bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye’nin yatırım yapılabilir en yüksek kredi notlarındanbirine sahip olmak, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Güçlü bilanço yapımız, yenilikçi Ar-Ge yatırımlarımız ve küresel pazardaki liderliğimizle büyümeye ve yatırımcılarımıza değer katmaya devam edeceğiz.”dedi.

Değerlendirmede; şirketin kârlılık göstergelerin korunması, net işletme sermayesi, döviz bazlı gelir akışı gibi kriterlerin yanı sıra, ürün portföyündeki çeşitlilik ve karbon elyaf sektöründeki yatırımları dikkate alındı. Diğer taraftan, Aksa Akrilik’in güçlü Ar-Ge yetkinlikleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum göstermesi ve rekabet avantajları da notun belirlenmesinde etkin rol oynadı.

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