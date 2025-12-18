Aksa Akrilik ve TOÇEV’den çocuklara sıcak bir gelecek

Akkök Holding’in kimya sektöründe faaliyet gösteren dünyanın lider, Türkiye’nin ilk ve tek akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odağında yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda fark yaratmayı, fırsat eşitliği ve dayanışma anlayışıyla sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüren şirket, TOÇEV tarafından yürütülen “Eşit fırsatlar, Sıcak yarınlar” projesine destek olarak, üretim gücünü toplumsal fayda ile buluşturan örnek bir iş birliğine imza atıyor.

İnovasyon gücünü sosyal faydaya dönüştüren çözüm

Kazakların üretiminde, Aksa Akrilik’in teknoloji ve inovasyon gücünü sosyal bir amaca dönüştürme vizyonunun bir yansıması olarak, Cotonit ipliği kullanıldı. Aksa Akrilik’in Aksafil tesislerinde üretilen yüzde 100 akrilik iplik Cotonit, triko ve yuvarlak örme sektörlerinde tercih ediliyor. Doğal hissi, düşük pilling (boncuklanma) direnci, uzun ömürlü kullanım özelliği ile öne çıkan ürün, yumuşak dokusu ve dayanıklılığı sayesinde sektördeki diğer ipliklerden ayrışıyor. Ayrıca yüzey düzgünlüğü, renklerin daha canlı ve kalıcı olmasını sağlıyor. Bu iş birliği kapsamında Aksa Akrilik, üretimdeki teknik bilgi birikimini toplum yararına sunarak, çocukların kış mevsimini daha sıcak ve konforlu geçirmesine katkı sağlıyor.

TOÇEV’in eğitime erişimde, fırsat eşitliği sağlama misyonu ile hayata geçen bu anlamlı proje, çocukların hem bugününe hem yarınına sıcak bir destek sunarken, Aksa Akrilik de sürdürülebilirlik yaklaşımıyla topluma değer katmaya devam ediyor.