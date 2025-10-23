Aksa Akrilik yeni yatırımlar ve stratejik hamlelerle büyümesini sürdürüyor

Türkiye’nin öncü sanayi gruplarından Akkök Holding’in şirketi olan Aksa Akrilik, küresel ekonomideki dalgalanmalara ve tekstil sektöründeki zorlu piyasa koşullarına rağmen 2025 yılında büyüme odağını korudu. Şirket, ileri malzeme teknolojileri, savunma sanayii uygulamaları ve enerji çözümleri gibi katma değerli alanlara yaptığı yatırımlarla üretim kabiliyetini güçlendirdi, teknoloji altyapısını geliştirdi ve ihracat kapasitesini artırdı. Bu yatırımlar sonucunda Aksa Akrilik, Türkiye’nin sanayi dönüşümünde üstlendiği stratejik konumunu daha da pekiştirdi.

Türkiye’nin sanayi dönüşümünde daha etkin rol üstleneceğiz

Belirsizliklere rağmen üretimden, yatırımdan ve Türkiye’ye değer yaratmaktan vazgeçmediklerini vurgulayan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Didem Tunçbilek, “Stratejimizin merkezinde büyüme, yenilik ve üretim becerimiz var. Yüksek katma değerli ürünlerde ilerliyor, karbon elyaf ve kompozit gibi stratejik alanlara yatırım yapıyoruz. Ar-Ge gücümüz, ileri teknoloji yatırımlarımız ve yerlileştirme alanındaki kararlı adımlarımızla Türkiye’nin sanayi dönüşümünde daha etkin rol üstleneceğiz” şeklinde konuştu. Tunçbilek, 2025 yılını şirketin büyüme stratejisinin somut yatırımlarla desteklendiği ve global pazardaki konumunun güçlendiği bir yıl olarak kapatacaklarını belirtti.

Mithra yatırımıyla ileri malzemelerde stratejik kapasite oluşturuldu

2025 yılının, büyüme stratejilerinin somut yatırımlarla hayata geçirildiği ve ileri malzeme teknolojilerine odaklanılan bir dönüşüm yılı olduğunu belirten Genel Müdür Tunçbilek, “2025 yılında hem savunma sanayii sektörüne, hem de yüksek performans gerektiren sektörlere hizmet eden süper elyaflardan Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf (UHMWPE) ürünü için de yeni bir tesis yatırımı yapıldı. Mithra markasıyla pilot ölçekte üretimi devam eden elyafımız; kurşun geçirmez yelekten ağır yük halatlarına kadar pek çok alanda kullanılıyor. UHMWPE elyaf ve balistik kumaş üretimini yerli olarak gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz proje kapsamında 30 milyon dolara yakın yatırım yaptık. Üretimin, ilk aşamada 350 ton kapasiteyle başlamasını ve kademeli olarak 500 tona çıkarılmasını planlıyoruz. Çelikten 15 kat daha güçlü ve 10 kat daha hafif olan bu malzemenin yerlileştirilmesi, Türkiye’nin savunma sanayisinde kritik bir boşluğu doldururken, stratejik malzemelerde yerlileşme yolunda da önemli bir adım niteliği taşıyor. Diğer taraftan, savunma sanayii sektörüne hizmet veren yerli firmalara da destek sunmuş olacağız.” dedi.